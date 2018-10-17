Остались без места в Сейме: ЦИК не будет пересматривать результаты выборов

Просьбы не прошедших в 13-й Сейм депутатов 12-го Сейма Яниса Клаужса и Айи Барчи пересчитать поставленные им в избирательных бюллетенях отметки не были услышаны Центральной избирательной комиссией (ЦИК), которая сочла, что нет ни малейших оснований усомниться в результатах выборов, пишет Neatkariga.