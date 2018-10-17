Ср, 17.10.2018
Ночные концерты - это не моя история, потому что важно же, чтобы голос был в своем лучшем состоянии, а 2.00 ночи это уже такой охрипший, севший голосок. Johnyboy, рэп исполнитель из Латвии

Остались без места в Сейме: ЦИК не будет пересматривать результаты выборов

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Выборы в Европарламент. Ливаны

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Просьбы не прошедших в 13-й Сейм депутатов 12-го Сейма Яниса Клаужса и Айи Барчи пересчитать поставленные им в избирательных бюллетенях отметки не были услышаны Центральной избирательной комиссией (ЦИК), которая сочла, что нет ни малейших оснований усомниться в результатах выборов, пишет Neatkariga.

Клаужсу показались подозрительными колебания количества поставленных против его фамилии в бюллетенях "плюсов" на официальном сайте ЦИК в ночь выборов, а Барча считает, что электронная система подсчета сделанных избирателями в бюллетенях отметок могла неправильно их сосчитать. 

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