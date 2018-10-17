В Циблской волости под трактором погиб мужчина
17 октября 2018, 10:16
Вчера в Циблской волости перевернулся трактор, и в результате аварии погиб мужчина, сообщила старший специалист Латгальского регионального управления Госполиции Ксения Белова.
Мужчина 1968 г. рожд. передвигался на тракторе "МТЗ" по сельской дороге. Он погиб на месте происшествия.
По данным Госполиции, в последние сутки в ДТП пострадали 13 человек, зарегистрировано 62 автоаварии.
Шестеро водителей задержаны за вождение в пьяном состоянии, в Рижском регионе составлен один протокол за агрессивное вождение.