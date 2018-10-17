Рижская Восточная больница просит откликнуться доноров крови

Как пояснила заведующая отделением заготовки крови Сандра Яунджейкаре, от отзывчивости доноров крови полностью зависят гематологические пациенты, страдающие заболевания системы кровообращения как онкологического, так и неонкологического характера.

Большое количество компонентов крови требуется также тяжело пострадавшим пациентам, поступающим в больницу со всей Латвии, нередкое после тяжелых сложных множественных травм, требующих лечения в клинике интенсивной терапии или клинике токсикологии и сепсиса.

Переливание крови зачастую требуется и в лечении пациентов, страдающих туберкулезом и другими легочными заболеваниями, а также пациентам ожогового центра.