Ср, 17.10.2018
Когда нация малограмотная, ею очень легко управлять, подавлять бунты, запугивать... Вот это в России сейчас происходит: выдавливают из страны интеллигенцию, вынуждают уезжать за границу интеллектуалов. Георгий Месхишвили, театральный художник

Придется обходиться без "быстрых кредитов": нормы закона смягчены не будут

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Провозглашенные президентом поправки к закону о защите прав потребителей не только взаимно противоречивы, но и исключают из рынка потребительского кредитования краткосрочные займы, выдаваемые предприятиями отрасли небанковского кредитования, указывает руководитель Латвийской ассоциации альтернативных финансовых услуг Гинт Аболтиньш.

Однако заявления некоторых избранных в Сейм политических партий позволяют заключить, что нормы закона смягчены не будут, пишет Diena.

Президент Раймонд Вейонис, провозглашая поправки, подчеркнул, что до момента их вступления в силу 1 января и 1 июля 2019 года еще достаточно времени, чтобы подготовиться к их введению или усовершенствовать какие-то нормы, если новый Сейм сочтет это необходимым.

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