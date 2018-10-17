Придется обходиться без "быстрых кредитов": нормы закона смягчены не будут
17 октября 2018, 10:28
Провозглашенные президентом поправки к закону о защите прав потребителей не только взаимно противоречивы, но и исключают из рынка потребительского кредитования краткосрочные займы, выдаваемые предприятиями отрасли небанковского кредитования, указывает руководитель Латвийской ассоциации альтернативных финансовых услуг Гинт Аболтиньш.
Однако заявления некоторых избранных в Сейм политических партий позволяют заключить, что нормы закона смягчены не будут, пишет Diena.
Президент Раймонд Вейонис, провозглашая поправки, подчеркнул, что до момента их вступления в силу 1 января и 1 июля 2019 года еще достаточно времени, чтобы подготовиться к их введению или усовершенствовать какие-то нормы, если новый Сейм сочтет это необходимым.