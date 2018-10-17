Жена Ушакова стала "инструментом" в руках мошенников

Мэр Риги Нил Ушаков предупредил о мошенниках, которые работают по давно отлаженной системе. Только на этот раз "инструментом" стала его супруга Ивета.
"В Фейсбуке создан поддельный профиль моей жены Иветы. С этого профиля рассылаются сообщения с просьбой помочь деньгами или дать данные своей кредитной карты. Это мошенники! И хочу напомнить им, что за такие действия можно получить в том числе и реальный срок. Завтра будет заявление в полицию.
И в целом - будьте всегда внимательны. Например, вы видите, профиль Иветы Страутини-Ушаковой. В нём указано, что она живёт в Даугавпилсе. В сообщении она пишет "приветик" и просит деньги. Ну ведь очевидно, что это мошенники..." - заявил градоначальник.
Напомним, что данная схема мошенничества существует давно об этом Русский TVNET писал здесь.