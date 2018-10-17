Ср, 17.10.2018
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Букеровская премия за 2018 год присуждена ирландке Анне Бернс

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Анна Бернс

ФОТО: EPA/Scanpix

Лауреатом Букеровской премии за 2018 год стала 56-летняя писательница Анна Бернс из Северной Ирландии. Этой литературной награды она была удостоена вечером во вторник, 16 октября, в Лондоне за роман "Milkman" ("Молочник").

Жюри отметило "необыкновенную оригинальность" романа, написанного от лица 18-летней девушки, которая стала жертвой сексуального принуждения, межконфессиональных конфликтов и социальных лишений в годы гражданской войны в Ольстере.

Бернс, судя по всему, не ожидала, что лауреатом Букеровской премии станет именно она. Свое лаконичное заявление с благодарностью в адрес агентов, издателей и друзей писательница завершила словами "О, боже мой, я лучше закончу", после чего покинула сцену в состоянии глубокого волнения.

Букеровская премия - самая престижная литературная награда в Великобритании. Ее сумма составляет 50 тысяч долларов. Этой премии удостаиваются авторы, пишущие на английском языке, чьи книги публикуются в Соединенном Королевстве. Премию вручает супруга наследника британского престола принца Чарльза - герцогиня Камилла, передает Deutsche Welle.  

Анна Бернс - первый автор из Северной Ирландии, получивший Букера. "Молочник" - ее четвертый роман. В 2017 году Букеровскую премию присудили американцу Джорджу Сондерсу за роман "Линкольн в Бардо". В прошлом ее лауреатами становились в числе прочих Маргарет Этвуд и Салман Рушди.

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