"Для развития/За!" встретится с НКП

Встреча назначена на 13 часов. В настоящее время проходит встреча "Для развития/За!" с "Новым Единством".

Сегодня предусмотрены также переговоры "Для развития/За!" с национальным объединением "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ, которые назначены на 15.30.