Ср, 17.10.2018
Ты спросишь - как успевают пересечь проезжую часть медленные бабульки? Не знаю, наверное, закономерно, но ни одну медленную бабульку в центре Москвы я в течение последних суток не заметил. Мартиньш Отто, журналист и фотограф TVNET

"Для развития/За!" встретится с НКП

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Объединение партий "Для развития/За!" встретится сегодня с Новой консервативной партией (НКП), сообщили представители "Для развития/За!".

Встреча назначена на 13 часов. В настоящее время проходит встреча "Для развития/За!" с "Новым Единством". 

Сегодня предусмотрены также переговоры "Для развития/За!" с национальным объединением "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ, которые назначены на 15.30.

"Для развития/За!" предлагает начать переговоры о задачах правительства между шестью прошедшими в Сейм латышскими партиями. При этом "Для развития/За!" не принимает модель правительства, предложенную НКП. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ