"Для развития/За!" встретится с НКП
17 октября 2018, 11:22
Объединение партий "Для развития/За!" встретится сегодня с Новой консервативной партией (НКП), сообщили представители "Для развития/За!".
Встреча назначена на 13 часов. В настоящее время проходит встреча "Для развития/За!" с "Новым Единством".
Сегодня предусмотрены также переговоры "Для развития/За!" с национальным объединением "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ, которые назначены на 15.30.
"Для развития/За!" предлагает начать переговоры о задачах правительства между шестью прошедшими в Сейм латышскими партиями. При этом "Для развития/За!" не принимает модель правительства, предложенную НКП.