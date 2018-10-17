Ср, 17.10.2018
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В Пурвциемсе средь бела дня мужчина с ножом угрожал прохожим

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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В минувшие выходные молодой человек обратился в дежурную часть полицейского участка Видземского управления. Юноша сообщил, что во дворе многоэтажного дома разгуливает мужчина с ножом в руках и угрожает прохожим, сообщает передача Degpunktā канале LNT.  

Полиция выехала на место ЧП и сразу же увидела упомянутого нарушителя спокойствия. У мужчины была сумка в которой кроме ножа лежали еще несколько острых предметов которые, возможно, можно использовать для взлома дверных замков.   

В разговоре с полицейскими подозреваемый утверждал, что ничего противозаконного он не делал, а жительница дома сказала, что мужчина угрожал ей газовым баллончиком. 

Полиции предстоит выяснить все обстоятельства инцидента с ножом во дворе, а также проверить, не пострадали ли чьи-то дверные замки.    

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