В Пурвциемсе средь бела дня мужчина с ножом угрожал прохожим

В минувшие выходные молодой человек обратился в дежурную часть полицейского участка Видземского управления. Юноша сообщил, что во дворе многоэтажного дома разгуливает мужчина с ножом в руках и угрожает прохожим, сообщает передача Degpunktā канале LNT.
Полиция выехала на место ЧП и сразу же увидела упомянутого нарушителя спокойствия. У мужчины была сумка в которой кроме ножа лежали еще несколько острых предметов которые, возможно, можно использовать для взлома дверных замков.
В разговоре с полицейскими подозреваемый утверждал, что ничего противозаконного он не делал, а жительница дома сказала, что мужчина угрожал ей газовым баллончиком.
Полиции предстоит выяснить все обстоятельства инцидента с ножом во дворе, а также проверить, не пострадали ли чьи-то дверные замки.