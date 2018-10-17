В Пурвциемсе средь бела дня мужчина с ножом угрожал прохожим

Полиция выехала на место ЧП и сразу же увидела упомянутого нарушителя спокойствия. У мужчины была сумка в которой кроме ножа лежали еще несколько острых предметов которые, возможно, можно использовать для взлома дверных замков.

В разговоре с полицейскими подозреваемый утверждал, что ничего противозаконного он не делал, а жительница дома сказала, что мужчина угрожал ей газовым баллончиком.