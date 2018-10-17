TVNET RusСпортБаскетболПосмотри! 5 лучших моментов первого игрового дня в НБАПосмотри! 5 лучших моментов первого игрового дня в НБАРусский TVNET Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать17 октября 2018, 11:45ФОТО: Reuters/LETAСегодня ночью двумя матчами стартовал новый сезон сильнейшей баскетбольной лиги мира — НБА. Посмотри лучшие моменты матчей Уорриорз - Тандер и Селтикс - Севенти Сиксерс.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьнбапосмотри!