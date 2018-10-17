Ср, 17.10.2018
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В Смилтенском крае полиции пришлось гоняться за пьяным водителем без прав

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во вторник в Смилтенском крае был задержан пьяный автоводитель, который ехал без прав и начал бегство от полиции, сообщает агентство ЛЕТА.

Подозрительный автомобиль "Mazda" был замечен в 11:30 на дороге Мейкури-Пубули-Вецбилска. Водитель многократно не подчинился требованием сотрудников полиции остановить транспортное средств и начал попытку бегства. В течение пяти минут автомобиль остановили, однако мужчина продолжил оказывать сопротивление и не подчинялся сотрудникам полиции.

У мужчины констатировано опьянение около 1,5 промилле, кроме того, выяснилось, что он сел за руль без прав. Оформлен протокол административного нарушения.

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