В Смилтенском крае полиции пришлось гоняться за пьяным водителем без прав
17 октября 2018, 11:44
Во вторник в Смилтенском крае был задержан пьяный автоводитель, который ехал без прав и начал бегство от полиции, сообщает агентство ЛЕТА.
Подозрительный автомобиль "Mazda" был замечен в 11:30 на дороге Мейкури-Пубули-Вецбилска. Водитель многократно не подчинился требованием сотрудников полиции остановить транспортное средств и начал попытку бегства. В течение пяти минут автомобиль остановили, однако мужчина продолжил оказывать сопротивление и не подчинялся сотрудникам полиции.
У мужчины констатировано опьянение около 1,5 промилле, кроме того, выяснилось, что он сел за руль без прав. Оформлен протокол административного нарушения.