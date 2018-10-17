В Смилтенском крае полиции пришлось гоняться за пьяным водителем без прав

Подозрительный автомобиль "Mazda" был замечен в 11:30 на дороге Мейкури-Пубули-Вецбилска. Водитель многократно не подчинился требованием сотрудников полиции остановить транспортное средств и начал попытку бегства. В течение пяти минут автомобиль остановили, однако мужчина продолжил оказывать сопротивление и не подчинялся сотрудникам полиции.