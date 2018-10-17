Мероприятие будет ориентировано на граждан Латвии, которые на данный момент живут и работают за границей, но хотят вернуться на родину. В нем будут принимать участие представители предприятий "Tele2", "Draugiem Group", "Rimi", "Transcom", "PwC", "Swedbank", а также другие - из сферы технологий, розничной торговли, финансов.