Работодатели в Facebook призовут уехавших за границу вернуться в Латвию Завтра прямая трансляция!
17 октября 2018, 12:20
В четверг, 18 октября, социальное движение "Latvija strādā" организует прямую линию в соцсети Facebook, где 12 латвийских работодателей расскажут об актуальных вакансиях, требованиях к работникам и обсудят прочие, связанные с поиском работы вопросы.
Мероприятие будет ориентировано на граждан Латвии, которые на данный момент живут и работают за границей, но хотят вернуться на родину. В нем будут принимать участие представители предприятий "Tele2", "Draugiem Group", "Rimi", "Transcom", "PwC", "Swedbank", а также другие - из сферы технологий, розничной торговли, финансов.
Начало трансляции в 19.30.