Ср, 17.10.2018
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Работодатели в Facebook призовут уехавших за границу вернуться в Латвию Завтра прямая трансляция!

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ФОТО: Caro/ScanPix

В четверг, 18 октября, социальное движение "Latvija strādā" организует прямую линию в соцсети Facebook, где 12 латвийских работодателей  расскажут об актуальных вакансиях, требованиях к работникам и обсудят прочие, связанные с поиском работы вопросы.

Мероприятие будет ориентировано на граждан Латвии, которые на данный момент живут и работают за границей, но хотят вернуться на родину. В нем будут принимать участие представители предприятий "Tele2", "Draugiem Group", "Rimi", "Transcom", "PwC", "Swedbank", а также другие - из сферы технологий, розничной торговли, финансов.

Начало трансляции в 19.30.

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