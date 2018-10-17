В глобальном индексе конкурентоспособности Латвия занимает 42-е место

В этом году в составлении индекса использована новая методология, позволяющая отразить изменения в мире, все больше преобразуемом новыми цифровыми технологиями.

В исследование включены данные о 140 странах и территориях, конкурентоспособность которых подсчитана по 98 показателям, сгруппированным в 12 критериев, включая такие, как структуры, инфраструктура, макроэкономическая стабильность, динамика предпринимательства и инновационные способности.

Из этих 12 критериев в новом исследовании лучшие достижения у Латвии - в сфере макроэкономической стабильности, по которому она вместе с еще 31 страной занимает 1-е место в мире.

По критерию внедрения информационно-коммуникационных технологий Латвия занимает 11-е место, по критерию навыков - 23-е, по показателю рынка труда - 29-е, по инфраструктуре и динамике предпринимательства - 47-е место.

По критерию структур и рынка продуктов Латвия в этом году занимает 49-е, по инновационным способностям - 52-е, по размеру рынка и показателю финансовой системы - 94-е, в сфере здравоохранения - 76-е место.

Самой конкурентоспособной страной мира признаны США, далее следуют Сингапур, Германия, Швейцария, Япония, Нидерланды, Гонконг, Великобритания, Швеция и Дания.

Китай в индексе занимает 28-е, Россия - 43-е, Хорватия - 68-е место.