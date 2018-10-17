Ср, 17.10.2018
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СМИ: исчезнувшего саудовского журналиста Хашукджи пытали и обезглавили

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Джамаль Хашкаджи

ФОТО: Reuters/ScanPix

Перед смертью исчезнувшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи пытали, а затем обезглавили. Об этом пишет турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на аудиозаписи, которые были сделаны во время убийства.

По данным издания, Хашкаджи подвергли «жестоким пыткам» во время нахождения на территории саудовского консульства в Стамбуле. Так, во время допроса он лишился пальцев, а затем ему отрубили голову, передает Gazeta ru.

Утверждается, что генконсул Мухаммед Ибрагим аль-Утейби якобы просил убить Хашкаджи за пределами консульства, так как не хотел сталкиваться с последствиями. Комментария со стороны властей пока не последовало.

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