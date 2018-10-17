Как пишет РБК со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет России, в кафе произошел подрыв неустановленного взрывного устройства.

На место происшествия выехали пять бригад скорой помощи из Керчи и несколько бригад медиков из ближайших населенных пунктов. В приемное отделение больницы поступили 18 человек, еще около 50 ожидается.

"Мы с ребятами стояли на улице, и в этот момент произошел сильный хлопок. Окна на двух этажах просто выпали", - сообщил "КерчьИнфо" очевидец. Прохожие и ученики колледжа помогают выносить пострадавших.

"Очень много пострадавших, их грузят в скорые машины, 4-5 машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол", - сообщает журналист "Керчь FM"

"Что-то произошло в столовой. Там люди с автоматами", - говорят керчане. На 12:25 стало известно, что скорых машин для эвакуации пострадавших не хватает. Для транспортировки привлекли общественный транспорт. На место также приехала аварийно-газовая служба. Также в 12:36 стало известно, что не хватает носилок, пострадавших начали переносить на дверях. Правоохранители опрашивают очевидцев происшествия.

Между тем здание Керченского политехнического колледжа не было подключено к центральной системе газоснабжения, поэтому о взрыве бытового газа говорить нельзя, сообщили сайту "Крыминформ" в пресс-службе "Крымгазсетей". "Объект не газифицирован. Говорить о том, что это был взрыв бытового газа, мы не можем", - говорится в сообщении. На предприятии предположили, что у колледжа могли быть свои запасы газа в баллонах.

"К месту происшествия направлены подразделения пожарно-спасательной службы и другие службы экстренного реагирования", - говорится на сайте регионального МЧС. Специалисты устанавливают точную причину взрыва.

"Сразу несколько человек говорят о том, что рядом со зданием колледжа находился посторонний человек. Дальше показания разнятся: одни говорят, что он что-то подкинул, другие - что зашел внутрь и что-то оставил. Силовики обрабатывают обе версии", - сообщает Telegram-канал Mash.

Канал также сообщает, что в больницы стягивают студентов-медиков, они помогают принимать пострадавших, среди которых очень много тяжелых.

Кроме того, по данным Mash со ссылкой на очевидцев, перед взрывом на первом этаже первого корпуса была стрельба. По линии экстренных служб проходит информация, что в колледже пытались захватить заложников, после этого и началась стрельба, затем - взрыв. По данным канала, есть ориентировка на подозреваемого, это парень 20-25 лет, он попал на камеры наблюдения. У преступника было оружие и, предположительно, взрывчатое вещество.