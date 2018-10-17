В сети появилось видео последствий взрыва. Два видеоролика опубликовало местное издание "Керчь.ФМ" .

В Крым вылетает министр здравоохранения РФ Скворцова, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил премьер-министру РФ Дмитрию Медведева о том, что отправляется на место происшествия и будет лично заниматься вопросами об оказании помощи пострадавшим.

Телеканал 360 сообщает в своем Telegram-канале, что перед взрывом в здание колледжа кто-то кинул бутылку.

По данным Mash, под завалами могут находиться люди. Спасатели говорят о 15 пропавших.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) официально подтвердил, что в Керчи произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, передает ТАСС. По его данным, Следственный комитет РФ возбудил дело по факту взрыва в Керчи. Расследование поручено центральному аппарату ведомства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассматривается версия теракта.

Немногим позднее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт). По данным следователей, взрывавшаяся бомба была начинена металлическими предметами, говорится на сайте ведомства. Сформирован штаб, в который вошли сотрудники СК России, ФСБ и МВД.

"Комсомольская правда" приводит рассказ одного из студентов, который находился в колледже в момент взрыва. "Выглянул из кабинета, а там ходит парень с ружьем и расстреливает всех. Тогда я закрылся в надежде, что он меня не услышит. Через 10 минут приехали полицейские с автоматами. Что произошло со стрелком, я не знаю. Когда силовики стали эвакуировать студентов и учителей, я тоже вышел. В том коридоре, где прогремел взрыв, выбило окна. На полу валялись тела убитых. Все стены были обугленными", - рассказал юноша.

Студент Николай рассказал Business FM, что он был рядом, у мастерских - примерно в 200 метрах от основного здания, когда прогремел взрыв. "И когда были в мастерских, прогремел взрыв, и нам сказали всем выходить из здания. Потом мы слышали выстрелы из автомата, и нам сказали всем выходить", - добавил он, подчеркнул, что выстрелы раздавались именно со стороны колледжа.

"Я выхожу и слышу взрыв, кто-то начинает вылетать просто из дверей, видно, что люди падают. И я слышу, как начинают стрелять", - рассказала еще одна свидетельница произошедшего Далия. Ее подругу схватил какой-то парень, сказав, что нужно бежать, иначе могут убить, а подруга выбежала из здания, а того парня застрелили, продолжила Далия. "И там было либо два, либо три взрыва. Я слышала только один, но я когда стояла... Я выбежала на проезжую часть, я слышала, что был второй взрыв", - пояснила девушка. "Девочки мне звонили, говорили: вот лежат люди в крови и никто не помогает, потому что едут", - рассказала она.

"Мы вышли во внутренний двор Политеха, и через минуту все взорвалось. Просто стекла везде повылетали, начали стрелять. Я бежала и видела, как пацаны просто падали, и кровь летит повсюду. Мою подругу... Дашу… я не видела больше ее", - рассказала студентка Маргарита.

Директор учебного заведения уехала из него за полчаса до стрельбы по рабочим делам. "Я бы сейчас была трупом. Надьку мою, кролика, убили насмерть, ее мать убили насмерть..." - рассказала она изданию Kerch.net.

"Бегали с автоматами по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти. Здесь все наши... Настоящий теракт... Как в Беслане. Дети погибли, сотрудники погибли", - рассказала она.

В Крыму объявлен трехдневный траур, сообщает ТАСС. Всех детей из школ и детских садов Керчи отправили по домам. Учебные заведения закрыты, отмечает Mash.

Канал также приводит свидетельства очевидцев, по словам которых, керченский стрелок взорвал бомбу, когда у него закончились патроны. Это случилось на первом этаже. Число госпитализированных увеличилось до 40 человек, спасатели начали разбирать завалы.