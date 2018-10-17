В результате ЧП в колледже в Керчи 18 человек погибли, еще около 50 пострадали, передает Telegram-канал "112". Эту информацию подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия-24".
На место происшествия выехали пять бригад скорой помощи из Керчи и несколько бригад медиков из ближайших населенных пунктов. По предварительной информации, которую приводит ТАСС, в учебном заведении произошел взрыв газового баллона. В приемное отделение больницы поступили 18 человек, еще около 50 ожидается. По обновленной информации ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пострадали около 70 человек.
"Мы с ребятами стояли на улице, и в этот момент произошел сильный хлопок. Окна на двух этажах просто выпали", - сообщил "КерчьИнфо" очевидец. Прохожие и ученики колледжа помогают выносить пострадавших.
"Очень много пострадавших, их грузят в скорые машины, 4-5 машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол", - сообщает журналист "Керчь FM"
"Что-то произошло в столовой. Там люди с автоматами", - говорят керчане. На 12:25 стало известно, что скорых машин для эвакуации пострадавших не хватает. Для транспортировки привлекли общественный транспорт. На место также приехала аварийно-газовая служба. Также в 12:36 стало известно, что не хватает носилок, пострадавших начали переносить на дверях. Правоохранители опрашивают очевидцев происшествия.
Между тем здание Керченского политехнического колледжа не было подключено к центральной системе газоснабжения, поэтому о взрыве бытового газа говорить нельзя, сообщили сайту "Крыминформ" в пресс-службе "Крымгазсетей". "Объект не газифицирован. Говорить о том, что это был взрыв бытового газа, мы не можем", - говорится в сообщении. На предприятии предположили, что у колледжа могли быть свои запасы газа в баллонах.
"К месту происшествия направлены подразделения пожарно-спасательной службы и другие службы экстренного реагирования", - говорится на сайте регионального МЧС. Специалисты устанавливают точную причину взрыва.
"Сразу несколько человек говорят о том, что рядом со зданием колледжа находился посторонний человек. Дальше показания разнятся: одни говорят, что он что-то подкинул, другие - что зашел внутрь и что-то оставил. Силовики обрабатывают обе версии", - сообщает Telegram-канал Mash.
Канал также сообщает, что в больницы стягивают студентов-медиков, они помогают принимать пострадавших, среди которых очень много тяжелых.
Кроме того, по данным Mash со ссылкой на очевидцев, перед взрывом на первом этаже первого корпуса была стрельба. По линии экстренных служб проходит информация, что в колледже пытались захватить заложников, после этого и началась стрельба, затем - взрыв. По данным канала, есть ориентировка на подозреваемого, это парень 20-25 лет, он попал на камеры наблюдения. У преступника было оружие и, предположительно, взрывчатое вещество.
Правоохранители ищут молодого человека, который был одет в зеленую куртку с капюшоном и светлые джинсы. У него белые волосы средней длины. Силовики полагают, что именно он устроил нападение на керченский политех.
Telegram-канал "Говорит Москва" со ссылкой на очевидцев пишет, что на первом этаже был взрыв, на втором - стрельба, и "тех, кто были на лестнице, просто расстреливали".
В сети появилось видео последствий взрыва. Два видеоролика опубликовало местное издание "Керчь.ФМ" .
В Крым вылетает министр здравоохранения РФ Скворцова, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил премьер-министру РФ Дмитрию Медведева о том, что отправляется на место происшествия и будет лично заниматься вопросами об оказании помощи пострадавшим.
Телеканал 360 сообщает в своем Telegram-канале, что перед взрывом в здание колледжа кто-то кинул бутылку.
По данным Mash, под завалами могут находиться люди. Спасатели говорят о 15 пропавших.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) официально подтвердил, что в Керчи произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, передает ТАСС. По его данным, Следственный комитет РФ возбудил дело по факту взрыва в Керчи. Расследование поручено центральному аппарату ведомства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассматривается версия теракта.
Немногим позднее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт). По данным следователей, взрывавшаяся бомба была начинена металлическими предметами, говорится на сайте ведомства. Сформирован штаб, в который вошли сотрудники СК России, ФСБ и МВД.
"Комсомольская правда" приводит рассказ одного из студентов, который находился в колледже в момент взрыва. "Выглянул из кабинета, а там ходит парень с ружьем и расстреливает всех. Тогда я закрылся в надежде, что он меня не услышит. Через 10 минут приехали полицейские с автоматами. Что произошло со стрелком, я не знаю. Когда силовики стали эвакуировать студентов и учителей, я тоже вышел. В том коридоре, где прогремел взрыв, выбило окна. На полу валялись тела убитых. Все стены были обугленными", - рассказал юноша.
Студент Николай рассказал Business FM, что он был рядом, у мастерских - примерно в 200 метрах от основного здания, когда прогремел взрыв. "И когда были в мастерских, прогремел взрыв, и нам сказали всем выходить из здания. Потом мы слышали выстрелы из автомата, и нам сказали всем выходить", - добавил он, подчеркнул, что выстрелы раздавались именно со стороны колледжа.
"Я выхожу и слышу взрыв, кто-то начинает вылетать просто из дверей, видно, что люди падают. И я слышу, как начинают стрелять", - рассказала еще одна свидетельница произошедшего Далия. Ее подругу схватил какой-то парень, сказав, что нужно бежать, иначе могут убить, а подруга выбежала из здания, а того парня застрелили, продолжила Далия. "И там было либо два, либо три взрыва. Я слышала только один, но я когда стояла... Я выбежала на проезжую часть, я слышала, что был второй взрыв", - пояснила девушка. "Девочки мне звонили, говорили: вот лежат люди в крови и никто не помогает, потому что едут", - рассказала она.
"Мы вышли во внутренний двор Политеха, и через минуту все взорвалось. Просто стекла везде повылетали, начали стрелять. Я бежала и видела, как пацаны просто падали, и кровь летит повсюду. Мою подругу... Дашу… я не видела больше ее", - рассказала студентка Маргарита.
Директор учебного заведения уехала из него за полчаса до стрельбы по рабочим делам. "Я бы сейчас была трупом. Надьку мою, кролика, убили насмерть, ее мать убили насмерть..." - рассказала она изданию Kerch.net.
"Бегали с автоматами по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти. Здесь все наши... Настоящий теракт... Как в Беслане. Дети погибли, сотрудники погибли", - рассказала она.
В Крыму объявлен трехдневный траур, сообщает ТАСС. Всех детей из школ и детских садов Керчи отправили по домам. Учебные заведения закрыты, отмечает Mash.
Канал также приводит свидетельства очевидцев, по словам которых, керченский стрелок взорвал бомбу, когда у него закончились патроны. Это случилось на первом этаже. Число госпитализированных увеличилось до 40 человек, спасатели начали разбирать завалы.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Керчи и отметил, что столица готова оказать любую необходимую помощь местным властям и принять пострадавших в медучреждения. "Мои соболезнования всем, кто пострадал в Керчи, родным погибших. Москва готова оказать помощь и принять пострадавших", - написал градоначальник в Twitter.