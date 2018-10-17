Сопредседатель "Для развития/За!" Даниэль Павлютс сказал, что в переговорах есть прогресс, и политики по существу обсуждают задачи будущей коалиции. Их позиции схожи.

Лидер "Единства" Арвил Ашераденс также оценил переговоры как конструктивные, потому что политики начали работать над реальным списком стоящих перед ними задач. Ашераденс также считает, что встреча обозначила новую фазу в переговорах.

Ашераденс воздержался от оценок, чьи переговоры были более успешными - организованные "Для развития/За!", Новой консервативной партией (НКП) или "KPV LV". Он отметил, что наибольший прогресс в формулировке задач правительства достигнут на переговорах с партией "Для развития/За!".

Комментируя вопрос о выдвижении "Для развития/За!" своего кандидата в премьер-министры, Павлютс сказал, что сегодня на переговорах никто не поднимал вопроса о должностях, потому что надо договариваться о задачах.

Среди задач правительства, как и на встречах других партий, упоминались укрепление законности, безопасность государства и сохранение евроатлантического курса.

"Для развития/За!" проведет сегодня переговоры также с НКП и национальным объединением "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ.