Регистрация новых машин в Латвии - выше среднего по ЕС

В январе-сентябре 2018 года в Латвии было зарегистрировано 13 158 новых легковых автомобилей - на 3,6% больше, чем за тот же период 2017 года.

В ЕС в среднем регистрация новых автомашин за год выросла на 2,5%.

Из 30 европейских стран, данные по которым обобщает ACEA, самый большой рост регистрации новых легковых автомашин в январе-сентябре был отмечен в Румынии (+31,5%). В Литве он составил 27%, в Венгрии - 26,5%, Хорватии - 21,3%, Греции - 20,4%, Болгарии - 19,7%, Польше - 13,5%, Нидерландах - 11,3%, Эстонии - 8,2%.

Спад продаж новых легковых автомашин за девять месяцев 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года зарегистрирован в Исландии (-12,6%), Великобритании (-7,5%), Ирландии и Норвегии (-4,2%), Италии (-2,8%) и Швейцарии (-2,7%).