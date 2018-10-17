Кокорин признал, что оскорблял Пака по национальному признаку

По словам Игоря Бушманова (адвокат Мамаева), ставки проводились достаточно долго. «Было выявлено, что к эпизоду с Денисом Паком мой подзащитный непричастен и никаких противоправных действий по отношению к нему не совершал. Никаких заявлений, что со стороны Мамаева было избиение или какие-то оскорбления не поступало. Тут мы заявляем о полной непричастности», - сказал Бушманов.

Что касается других потерпевших, Соловчука (водитель ведущей Первого Канала) и Гайсина, то Мамаев принес свои извинения и выразил желание загладить моральный и физический вред в результате своих действий. В том числе, материально.

Возможно ли примирение сторон — зависит от потерпевшего. Реакция может последовать на протяжении всего процесса.

Что касается Александра Кокорина, то футболист признался в том, что оскорблял Пака по национальному признаку. Напомним, ранее сообщалось, что компания дразнила Дениса Пака песней корейского исполнителя Psy – Gangnam Style, а также обзывала его китайцем.