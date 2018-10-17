Кокорин признал, что оскорблял Пака по национальному признаку

Во вторник вечером прошло 12 очных ставок, в которых участвовали Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и ещё один их друг. Со стороны потерпевших - чиновник Минпромторга Денис Пак, руководитель НАМИ Сергей Гайсин, а также водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.
По словам Игоря Бушманова (адвокат Мамаева), ставки проводились достаточно долго. «Было выявлено, что к эпизоду с Денисом Паком мой подзащитный непричастен и никаких противоправных действий по отношению к нему не совершал. Никаких заявлений, что со стороны Мамаева было избиение или какие-то оскорбления не поступало. Тут мы заявляем о полной непричастности», - сказал Бушманов.
Что касается других потерпевших, Соловчука (водитель ведущей Первого Канала) и Гайсина, то Мамаев принес свои извинения и выразил желание загладить моральный и физический вред в результате своих действий. В том числе, материально.
Возможно ли примирение сторон — зависит от потерпевшего. Реакция может последовать на протяжении всего процесса.
Что касается Александра Кокорина, то футболист признался в том, что оскорблял Пака по национальному признаку. Напомним, ранее сообщалось, что компания дразнила Дениса Пака песней корейского исполнителя Psy – Gangnam Style, а также обзывала его китайцем.
Александр Кокорин и Павел были взяты под стражу до 8 декабря в связи с участием в нескольких потасовках, в ходе которых пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. На данный момент футболисты находятся в СИЗО «Бутырка», где пробудут до 8 декабря.