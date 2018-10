ПРОГРАММА RIGA FASHION WEEK

19.00 – BLCV by Bulichev (Латвия); зал RFW

21.30 – презентация коллекции This Is Not A F*cking Street Style Book, созданной фотографом Adam Katz Sinding; дизайнерский концепт-стор BOLD, ул. Тербатас, 45А