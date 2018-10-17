29-я Рижская неделя моды будет проходить с 23 по 27 октября. Как заведено, в рамках RIGA FASHION WEEK состоятся не только показы коллекций на большом подиуме, но и ряд других развлекательных и образовательных мероприятий. Программа грядущей Недели моды предложит гостям RFW инновационные и творческие мероприятия, многие из которых – в рамках международного проекта United Fashion.
Программа грядущей Рижской недели моды включает показы таких латвийских модных марок, как Natalija Jansone, Amoralle, Talented, One Wolf, Bergs Privé, BLCV by Bulichev, Public Makes Image, Katya Katya London и Nolo. Дебютанты этого сезона – NONAME Atelier и Pixie Won’t Play. Еще один новичок – Anna Elizabete Fashion – свою коллекцию представит во время открытия RFW. По традиции, состоится также показ детской моды от Paade Mode, Aristocrat Kids и Leny Tomy Factory. Этой осенью в Риге свои новейшие коллекции покажут такие иностранные дизайнеры, как Ivo Nikkolo и Diana Arno из Эстонии и Duarte из Португалии, в свою очередь в мероприятии открытия примут участие Kristel Kuslapuu из Эстонии и Teodora Mitrovska из Македонии.
Неделя моды RIGA FASHION WEEK стала одним из самых креативных и инновационных мероприятий в сфере моды и культуры Балтии, два раза в год на протяжении недели создавая атмосферу праздника моды в столице Латвии.
29-я Рижская неделя моды станет особенной благодаря тому, что в этот раз традиционную программу дополнят мероприятия международного проекта United Fashion,
официальным представителем которого в Латвии и странах Балтии является Балтийская федерация моды.
В рамках этого проекта состоятся шоурум европейских дизайнеров, контактная биржа, которая предоставит дизайнерам возможность установить полезные контакты для развития своей предпринимательской деятельности, а также семинар и творческая мастерская.
В первый день RFW, 23 октября, состоится мероприятие открытия этого сезона, которое будет посвящено молодым дизайнерам в эпоху дигитализации. Во время этого мероприятия свои коллекции представят три молодых дизайнера, и оно соберет около 300 гостей в недавно открывшемся творческом квартале Tu Jau Zini Kur! на улице Таллиннас.
Уже на протяжении нескольких сезонов Балтийская федерация моды, организовывая RFW, ставит акцент на связанные с индустрией моды образовательные мероприятия. Этот сезон не является исключением, поэтому 25-26 октября дизайнеры моды, блогеры и все заинтересованные приглашаются на семинар и творческую мастерскую на тему "Дигитализация. Управление брендом". Эти мероприятия пройдут в рамках европейского проекта United Fashion с целью содействия международному росту профессионалов индустрии моды.
Во время Рижской недели моды, посвященной сезону весна-лето 2019, запланировано несколько мероприятий для байеров и представителей СМИ.
В шоуруме INTRO в т/ц Galleria Rīga 24 октября состоится открытие RFW Showroom X SR INTRO, где на протяжении всей Недели моды можно будет ознакомиться с новейшими коллекциями участников RFW.
В тот же день состоится презентация коллекций литовских дизайнеров в магазине Baltic Design Boutique на ул. Вальню, 4. 25 октября откроется шоурум европейских дизайнеров в рамках масштабного проекта United Fashion, который в этот день будет открыт только для представителей СМИ и байнеров, а уже на следующий день, 26 октября, его двери будут открыты для блогеров и стилистов, и позднее – для всех посетителей RFW.
Программа 29-й Рижской недели моды включает также несколько светских мероприятий, организуемых в сотрудничестве с партнерами RIGA FASHION WEEK. Так, например, 26 октября в клубе Coyote Fly Lounge Club пройдет вечеринка RFW, во время которой состоится дебютный показ винтажного бренда Volga Vintage. На следующий день, 27 октября, гости RFW приглашаются в тот же клуб, где выступит марка Public Makes Image со своим шоу после показа на основной площадке RFW. В клубе Coyote Fly Lounge Club будут выступать такие популярные диджеи, как Markus Riva, Ma Lina, Makree и Rodion Gordin.
С программой RIGA FASHION WEEK сезона весна-лето 2019 на 23-27 октября можно ознакомиться на официальной домашней страничке RFW в Интернете: www.rfw.lv.
ПРОГРАММА RIGA FASHION WEEK
23-27 октября 2018 года
23 октября
20.00 – Открытие RFW: Kristel Kuslapuu (Эстония), Anna Elizabete Fashion (Латвия), Teodora Mitrovska (Македония), Tu Jau Zini Kur!; творческий квартал «Республика улицы Миера», ул. Таллиннас, 10-3
24 октября
15.00 – 16.00 – Открытие шоурума RFW совместно с SR INTRO, шоурум INTRO, т/ц Galleria Riga, ул. Дзирнаву, 67, 3-й этаж
16.30 – презентация коллекций литовских дизайнеров для представителей СМИ и байеров; Baltic Design Boutique, ул. Вальню, 4
18.00 – Moel Bosh (Узбекистан) (вход только по специальным пригласительным); ул. Аусекля, 6А
19.30 – Noname Atelier (Латвия) шоу & вечеринка; Латвийская Академия наук, пл. Академияс, 1
21.00 – контактная биржа United Fashion (вход только по специальным пригласительным)
25 октября
11.00 – 15.30 – UNITED FASHION: семинар для дизайнеров «Дигитализация. Управление брендом»; 2-й этаж, зал Beta, гостиница Radisson Blu Latvija, ул. Элизабетес, 55
16.00 – 16.30 – пресс-конференция; D’Vine, 2-й этаж, гостиница Radisson Blu Latvija
16.30 – 18.00 – открытие шоурума дизайнеров UNITED FASHION для представителей СМИ и байеров; вестибюль RFW
18.00 – Natalija Jansone (Латвия); зал RFW
19.00 – BLCV by Bulichev (Латвия); зал RFW
20.00 – Public Makes Image (Латвия); зал RFW
21.00 – Talented (Латвия); зал RFW
21.30 – презентация коллекции This Is Not A F*cking Street Style Book, созданной фотографом Adam Katz Sinding; дизайнерский концепт-стор BOLD, ул. Тербатас, 45А
26 октября
09.00 – 13.00 – UNITED FASHION: Воркшоп для дизайнеров «Дигитализация. Управление брендом»; 2-й этаж, зал Beta, гостиница Radisson Blu Latvija, ул. Элизабетес, 55
13.00 – 15.30 – Посещение концепт-сторов местных дизайнеров, разные локации
15.00 – 17.30 – презентация коллекций балтийский дизайнеров для международных представителей СМИ и байеров, шоурум @RFW совместно с SR INTRO, шоурум INTRO; т/ц Galleria Riga, ул. Дзирнаву, 67, 3-й этаж
16.30 – 18.00 – шоурум дизайнеров UNITED FASHION для стилистов и блогеров; вестибюль RFW
18.00 – One Wolf (Латвия); зал RFW
19.00 – Bergs Privé (Латвия); зал RFW
20.00 – Ivo Nikkolo (Эстония); зал RFW
21.00 – Katya Katya London (Латвия); зал RFW
23.30 – Вечеринка RFW: дебютное модное шоу бренда Volga Vintage; DJ Маркус Рива, DJ Ma Lina; Coyote Fly Lounge Club, ул. Тербатас, 2
27 октября
16.30 – 21.00 – Шоурум дизайнеров RFW «Видишь сейчас - покупаешь сейчас»; вестибюль RFW
16.30 – Мода для детей: Paade Mode, Aristocrat Kids, Leny Tomy Factory (Латвия); зал RFW
17.00 – Amoralle (Латвия) (вход только по специальным пригласительным)
18.00 – Pixie Won’t Play (Латвия); зал RFW
19.00 – Duarte (Португалия); зал RFW
20.00 – Diana Arno (Эстония); зал RFW
21.00 – Nóló (Латвия); зал RFW
23.30 – Вечеринка RFW; презентация коллекции Public Makes Image после основного шоу; DJ Makree, DJ Rodion Gordin; Coyote Fly Lounge Club, ул. Тербатас, 2
* Зал RFW – зал Omega, Radisson Blu Latvija Hotel, ул. Элизабетес, 55, Рига, Латвия.