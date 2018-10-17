Программа грядущей Рижской недели моды включает показы таких латвийских модных марок, как Natalija Jansone, Amoralle, Talented, One Wolf, Bergs Privé, BLCV by Bulichev, Public Makes Image, Katya Katya London и Nolo. Дебютанты этого сезона – NONAME Atelier и Pixie Won’t Play. Еще один новичок – Anna Elizabete Fashion – свою коллекцию представит во время открытия RFW. По традиции, состоится также показ детской моды от Paade Mode, Aristocrat Kids и Leny Tomy Factory. Этой осенью в Риге свои новейшие коллекции покажут такие иностранные дизайнеры, как Ivo Nikkolo и Diana Arno из Эстонии и Duarte из Португалии, в свою очередь в мероприятии открытия примут участие Kristel Kuslapuu из Эстонии и Teodora Mitrovska из Македонии.

Неделя моды RIGA FASHION WEEK стала одним из самых креативных и инновационных мероприятий в сфере моды и культуры Балтии, два раза в год на протяжении недели создавая атмосферу праздника моды в столице Латвии.

29-я Рижская неделя моды станет особенной благодаря тому, что в этот раз традиционную программу дополнят мероприятия международного проекта United Fashion,

официальным представителем которого в Латвии и странах Балтии является Балтийская федерация моды.

В рамках этого проекта состоятся шоурум европейских дизайнеров, контактная биржа, которая предоставит дизайнерам возможность установить полезные контакты для развития своей предпринимательской деятельности, а также семинар и творческая мастерская.

В первый день RFW, 23 октября, состоится мероприятие открытия этого сезона, которое будет посвящено молодым дизайнерам в эпоху дигитализации. Во время этого мероприятия свои коллекции представят три молодых дизайнера, и оно соберет около 300 гостей в недавно открывшемся творческом квартале Tu Jau Zini Kur! на улице Таллиннас.

ФОТО: Publicitātes foto

Уже на протяжении нескольких сезонов Балтийская федерация моды, организовывая RFW, ставит акцент на связанные с индустрией моды образовательные мероприятия. Этот сезон не является исключением, поэтому 25-26 октября дизайнеры моды, блогеры и все заинтересованные приглашаются на семинар и творческую мастерскую на тему "Дигитализация. Управление брендом". Эти мероприятия пройдут в рамках европейского проекта United Fashion с целью содействия международному росту профессионалов индустрии моды.

Во время Рижской недели моды, посвященной сезону весна-лето 2019, запланировано несколько мероприятий для байеров и представителей СМИ.

В шоуруме INTRO в т/ц Galleria Rīga 24 октября состоится открытие RFW Showroom X SR INTRO, где на протяжении всей Недели моды можно будет ознакомиться с новейшими коллекциями участников RFW.