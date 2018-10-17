На 15-й минуте «Барым» вышел вперед благодаря шайбе Патриса Кормье — ему ассистировали Даррен Диц и Роман Старченко. Во втором периоде Кормье с передач Старченко и Андре Петерссона удалось оформить дубль. В третьем периоде «Автомобилист» смогл отквитать одну шайбу усилиями Франсиса Паре.

Таким образом, «Барыс» смог прервать серию «Автомобилиста» из 18 побед подряд — с начала сезона до этой игры екатеринбургская команда не знала поражений. Екатеринбуржцы не смогли побить рекорд, который в предыдущем сезоне установил СКА под руководством Олега Знарка и Харийса Витолиньша. Питерский клуб тогда одержал 20 побед подряд в чемпионате.