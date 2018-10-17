В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) астанинский «Барыс» в гостях обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга — 2:1. Это поражение стало первым для екатеринбургской команды в нынешнем сезоне. Серия побед «Автомобилиста» прервалась на отметке в 18 матчей.
На 15-й минуте «Барым» вышел вперед благодаря шайбе Патриса Кормье — ему ассистировали Даррен Диц и Роман Старченко. Во втором периоде Кормье с передач Старченко и Андре Петерссона удалось оформить дубль. В третьем периоде «Автомобилист» смогл отквитать одну шайбу усилиями Франсиса Паре.
Таким образом, «Барыс» смог прервать серию «Автомобилиста» из 18 побед подряд — с начала сезона до этой игры екатеринбургская команда не знала поражений. Екатеринбуржцы не смогли побить рекорд, который в предыдущем сезоне установил СКА под руководством Олега Знарка и Харийса Витолиньша. Питерский клуб тогда одержал 20 побед подряд в чемпионате.
Впрочем, «Автомобилист» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея в активе 36 очков. Следом идёт омский "Авангард" Боба Хартли, в активе которого 29 очков и матч в запасе.