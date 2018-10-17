Глава KNAB предложил запретить политическую агитацию в интернете за месяц до выборов

Сегодня на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции он пояснил, что перед выборами 13-го Сейма KNAB, контролируя политическую агитацию в интернете, начало сотрудничество с держателями популярных соцсетей, но встретилось с разным отношением к просьбам предоставить информацию. Сотрудничество с "Google" и "Youtube" складывалось немного сложнее, с "Facebook" - сравнительно легко, рассказал Страуме.

"Учитывая, как стремительно развиваются интернет-технологии, и то, что на оплаченную предвыборную агитацию в интернете делается большой упор, надо обязательно установить какие-то ограничения, подобно тому, как сейчас это сделано с телевидением. Контроль за агитацией в интернете очень затруднителен. Мое предложение - запретить оплаченную предвыборную агитацию в интернете за один месяц до выборов. Это никоим образом не ограничило бы право агитировать, просто это нельзя было бы делать за плату", - пояснил он.

Действующий закон запрещает размещение материалов предвыборной агитации в помещениях публичного пользования, изданиях прессы, структурах и обществах капитала публичных лиц, а также осуществление агитации как платной услуги в публичных электронных сетях связи, включая интернет, в день выборов и за день до выборов. Исключение составляет размещение объявлений, сообщающих о встречах партии или кандидата в депутаты с избирателями.