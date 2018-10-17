В топ-50 крупнейших предприятий Балтии - семь компаний из Латвии

В сформированном международным страховщиком кредитных рисков Coface списке 50 крупнейших предприятий Прибалтики Латвию представляют семь предприятий, что на три меньше, чем в прошлом году. Из Литвы в список попали 28, а из Эстонии — 15 предприятий.
Распространитель IT-продуктов и решений ELKO Grupa занимает самую высокую позицию среди латвийских предприятий — 5-е место, что на двадцать три места выше по сравнению с прошлым годом. В списке ведущих предприятий Латвию представляют также Latvenergo, Uralchem Trading, Rimi Latvia, Maxima Latvija, Orlen Latvija и Circle K Latvia. Первую тройку в списке занимают литовские предприятия Orlen Lietuva, Vilniaus Prekyba и Maxima Grupe. Самое высокое, седьмое, место среди эстонских предприятий занимает Tallink Grupp.
Экономический рост в регионе подтверждают также результаты ведущих предприятий в прошлом году. Всего в 2017 году наибольший оборот латвийских предприятий увеличился на 6,8 % (для сравнения: годом ранее он упал на 8,8 %). Общий оборот ведущих предприятий Литвы повысился на 11,8 %, а в Эстонии возрос на 6 %. Прибыль ведущих предприятий Латвии в прошлом году возросла более чем в два раза, достигнув 457 миллионов евро.
«В прошлом голу во всех прибалтийских странах росту способствовал внешний спрос и во всех трех странах существенно увеличились объемы экспорта. Это связано как с повышением спроса со стороны России, которая по-прежнему является важным торговым партнером для Прибалтики, так и с растущим благодаря росту глобальной торговли спросом от других стран. Главной движущей силой экономического роста в Прибалтике в прошлом году был внутренний спрос, которому способствовало растущее потребление домашних хозяйств и возобновление инвестиций», — отмечает руководитель Coface Baltics Мантвидс Штарейка.