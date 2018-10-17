В топ-50 крупнейших предприятий Балтии - семь компаний из Латвии

Распространитель IT-продуктов и решений ELKO Grupa занимает самую высокую позицию среди латвийских предприятий — 5-е место, что на двадцать три места выше по сравнению с прошлым годом. В списке ведущих предприятий Латвию представляют также Latvenergo, Uralchem Trading, Rimi Latvia, Maxima Latvija, Orlen Latvija и Circle K Latvia. Первую тройку в списке занимают литовские предприятия Orlen Lietuva, Vilniaus Prekyba и Maxima Grupe. Самое высокое, седьмое, место среди эстонских предприятий занимает Tallink Grupp.

Экономический рост в регионе подтверждают также результаты ведущих предприятий в прошлом году. Всего в 2017 году наибольший оборот латвийских предприятий увеличился на 6,8 % (для сравнения: годом ранее он упал на 8,8 %). Общий оборот ведущих предприятий Литвы повысился на 11,8 %, а в Эстонии возрос на 6 %. Прибыль ведущих предприятий Латвии в прошлом году возросла более чем в два раза, достигнув 457 миллионов евро.