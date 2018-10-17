Менеджер Нурмагомедова: Конор – проститутка

"Знаете, что меня злит больше всего? Это не его разговоры обо мне или о Нурмагомедове. Это еще ладно. Но после всего им сказанного Макгрегор начал говорить: "Это же просто бизнес". Конор – проститутка. Я и раньше говорил, что он проститутка. Я не поменял свое мнение", - заявил Абдель-Азиз.