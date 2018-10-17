Менеджер Нурмагомедова: Конор – проститутка

Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз считает, что Конор Макгрегор не заслуживает реванша с Нурмагомедовым.
"Все обсуждают реванш, но Конор сдался в бою. Как ему вообще можно давать реванш?", - сказал Абдель-Азиз в интервью TMZ.
7 октября в Лас-Вегасе, в рамках турнира UFC 229, Нурмагомедов провёл удушающий приём в четвёртом раунде и вынудил сдаться Конора Макгрегора. Таким образом, Хабиб продлил свою серию без поражений.
"Знаете, что меня злит больше всего? Это не его разговоры обо мне или о Нурмагомедове. Это еще ладно. Но после всего им сказанного Макгрегор начал говорить: "Это же просто бизнес". Конор – проститутка. Я и раньше говорил, что он проститутка. Я не поменял свое мнение", - заявил Абдель-Азиз.
За время своей профессиональной карьеры Хабиб Нурмагомедов одержал победу во всех 27 проведённых боях, в том числе в 11, которые прошли в рамках UFC.
"Бизнес есть бизнес. Если реванш принесет Хабибу деньги и он этого захочет, то пожалуйста. Не мне же драться, а ему. Все, что он попросит, я постараюсь сделать для него, так как он мой друг", - заявил менеджер Нурмагомедова.
После боя с Макгрегором Нурмагомедов устроил беспорядки вне октагона, за что ему грозят штрафные санкции. Прозвучала версия о том, что UFC может дисквалифицировать Хабиба от 4 до 6 месяцев.