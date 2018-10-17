Ср, 17.10.2018
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В Европе дорожают смартфоны на Android

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Фигурка Android

ФОТО: Reuters/ScanPix

Смартфоны на ОС Android подорожают для жителей стран, входящих в Европейскую экономическую зону. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в официальном блоге компании Google.

Производителям смартфонов придется платить Google за возможность установки Play Store, Gmail, YouTube, Google Maps и других сервисов и приложений, которые ранее поставлялись вместе с Android абсолютно бесплатно.

Таким образом компания намерена исполнить предписания Еврокомиссии. Новые правила вступят в силу 29 октября 2018 года.

Ранее эксперты в области кибербезопасности обнаружили новый вирус для Android. А специалисты американской компании Nightwatch Cybersecurity, которые занимаются исследованиями в области кибербезопасности, обнаружили новую критическую уязвимость в операционной системе Android. 

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