В Европе дорожают смартфоны на Android

Смартфоны на ОС Android подорожают для жителей стран, входящих в Европейскую экономическую зону. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в официальном блоге компании Google.
Производителям смартфонов придется платить Google за возможность установки Play Store, Gmail, YouTube, Google Maps и других сервисов и приложений, которые ранее поставлялись вместе с Android абсолютно бесплатно.
Таким образом компания намерена исполнить предписания Еврокомиссии. Новые правила вступят в силу 29 октября 2018 года.
Ранее эксперты в области кибербезопасности обнаружили новый вирус для Android. А специалисты американской компании Nightwatch Cybersecurity, которые занимаются исследованиями в области кибербезопасности, обнаружили новую критическую уязвимость в операционной системе Android.