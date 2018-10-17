"Eurostat": в сентябре годовая инфляция в Латвии была выше средней в ЕС и еврозоне

Годовая инфляция в Латвии в сентябре 2018 года составила 3,3%. Выше она была в Румынии (4,7%), Венгрии (3,7%), Болгарии (3,6%) и Эстонии (3,5%).

Годовая инфляция в сентябре зарегистрирована во всех странах ЕС. В Бельгии она составила 2,8%, в Великобритании, Словакии и Люксембурге - 2,7%, в Швеции, на Мальте и во Франции - 2,5%, в Литве - 2,4%, Испании - 2,3%, Словении и Германии - 2,2%.

В ЕС и в еврозоне средняя годовая инфляция в сентябре составила 2,2%, месячная в ЕС - 0,4%, в еврозоне - 0,5%.