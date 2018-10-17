Ср, 17.10.2018
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В четверг температура воздуха еще превысит +15 градусов

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ФОТО: BNS foto/Scanpix

В четверг после полудня температура воздуха на большей части территории Латвии поднимется выше +15 градусов, местами будет побит рекорд тепла для 18 октября.

Минимальная температура воздуха в четверг утром составит от -1 градуса на востоке страны до +9 градусов местами в Курземе. Во второй половине дня воздух прогреется до +14..+19 градусов.

Ночью и утром ожидается дымка, местами - туман. Небольшая облачность возможна в Курземе, в четверг вечером также в других регионах. Существенных осадков не ожидается.

Южный ветер будет слабым до умеренного, в течение дня в Курземе он сменится западным.

В Риге в четверг ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха утром составит +7 градусов, в пригородах - от +3 до +6 градусов, после полудня воздух прогреется до +18 градусов.

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