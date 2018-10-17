В четверг температура воздуха еще превысит +15 градусов

Минимальная температура воздуха в четверг утром составит от -1 градуса на востоке страны до +9 градусов местами в Курземе. Во второй половине дня воздух прогреется до +14..+19 градусов.

Ночью и утром ожидается дымка, местами - туман. Небольшая облачность возможна в Курземе, в четверг вечером также в других регионах. Существенных осадков не ожидается.

Южный ветер будет слабым до умеренного, в течение дня в Курземе он сменится западным.