В четверг температура воздуха еще превысит +15 градусов

В четверг после полудня температура воздуха на большей части территории Латвии поднимется выше +15 градусов, местами будет побит рекорд тепла для 18 октября.
Минимальная температура воздуха в четверг утром составит от -1 градуса на востоке страны до +9 градусов местами в Курземе. Во второй половине дня воздух прогреется до +14..+19 градусов.
Ночью и утром ожидается дымка, местами - туман. Небольшая облачность возможна в Курземе, в четверг вечером также в других регионах. Существенных осадков не ожидается.
Южный ветер будет слабым до умеренного, в течение дня в Курземе он сменится западным.
В Риге в четверг ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха утром составит +7 градусов, в пригородах - от +3 до +6 градусов, после полудня воздух прогреется до +18 градусов.