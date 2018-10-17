Скандал в Литве: Оппозиция приглашает премьера объясниться по поводу стертой записи

Объяснения на эту тему, представленные во вторник главой правительства с трибуны сейма, не удовлетворяют оппозицию.

"Ответы на вчерашнем заседании не были приняты, сегодня мы считаем, что премьер должен уточнить информацию", - заявил в среду после заседания старост оппозиционных фракций консерваторов, либералов и социал-демократов лидер Союза Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов) Габриэлюс Ландсбергис.

"Мы хотим выяснить точно и технические детали, и политические оценки премьера, почему он выбрал сказать лож вчера в зале сейма", - сказал он.

По словам Г. Ландсбергиса, С. Сквярнялис солгал о том, что "в отношении его как премьера не действует регламент работы правительственной канцелярии".

"Как законы, так и подзаконные правовые акты действуют и для него, как и для каждого из граждан Литвы. Просто он выбрал удобные для него и применяет в своем случае более удобные правовые акты. Мы считаем это неприемлемым", - сказал глава консерваторов.

Председатель Либерального движения Эугениюс Гянтвилас утверждает, что если выяснится, что премьер лгал, то ему может грозить интерпелляция.

Он также подчеркнул, что в данном случае попирается одно из основных прав - права общественности знать.

На правительственном совещании 3 октября рассматривался вопрос о предоставлении данных журналистам Реестровым центром. Принятие решения было отложено, журналисты потребовали предоставить аудиозапись совещания, но она была уничтожена в Кабмине.