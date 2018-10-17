Ср, 17.10.2018
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На следующей неделе "KPV LV" представит основу для декларации правительства

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ФОТО: Zane Bitere/LETA

Партия "KPV LV" в начале будущей недели ознакомит правоцентристские партии со своим видением задач нового правительства. Этот документ может лечь в основу декларации правительства, сообщил агентству ЛЕТА сопредседатель "KPV LV" Артус Кайминьш.

В документе будут учтены и мнения партий, с которыми "KPV LV" провела встречи.

В настоящее время переговоры о формировании правительства параллельно ведут "KPV LV", Новая консервативная партия и "Для развития/За!".

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