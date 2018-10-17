На следующей неделе "KPV LV" представит основу для декларации правительства
17 октября 2018, 15:51
Партия "KPV LV" в начале будущей недели ознакомит правоцентристские партии со своим видением задач нового правительства. Этот документ может лечь в основу декларации правительства, сообщил агентству ЛЕТА сопредседатель "KPV LV" Артус Кайминьш.
В документе будут учтены и мнения партий, с которыми "KPV LV" провела встречи.
В настоящее время переговоры о формировании правительства параллельно ведут "KPV LV", Новая консервативная партия и "Для развития/За!".