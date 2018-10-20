Исповедь "ночной бабочки": из медсестры в проститутку в Арабских Эмиратах

Убежать нельзя - кругом темнота

Вечером того же дня голодных и уставших девушек привезли в поселок, который находился недалеко от города. Там их встретила сорокалетняя узбечка София. Она разместила девушек в будке из двух комнат, объединенной с кухней без стен, и сказала, что через два часа им надо идти на работу. Каждой выдали и паранджу, всех предупредили, что с открытым лицом на улице появляться нельзя.

"Примерно в час ночи София на местном такси отвезла нас в бар", - рассказывает Елена. "Мы там были единственными женщинами, поэтому мужчины буквально пожирали нас глазами.

Сначала уехала Кристина, потом купили и нас - остальных".

Елене повезло. Ее первый клиент долго проживал в США и вел себя как настоящий джентльмен. Он пригласил девушку домой, накормил и только затем предложил заняться сексом. Кроме того, с утра он сам отвез ее домой.

Катрине повезло куда меньше. Араб, который ее купил, привез и своего друга, всю ночь они издевались над девушкой.

"За каждую проведенную с нами ночь мужчины платили Софии 80 долларов, однако она не покупала нам даже хлеб. Мы в прямом смысле этого слова голодали и ели только тогда, когда нас кормили клиенты. Когда Кристина пожаловалась на это сутенеру и предъявила претензии, она позвала каких-то арабов, которые изнасиловали подругу и избили почти до смерти.

Пытались ли мы бежать? Куда? Вокруг только темнота!"

Чудесное спасение

"После этого мужчина, встретивший в аэропорту, отвез нас в Дубай", - вспоминает Елена. "Мы с Катриной поселились у него дома, а Кристину и Лауру отдали двум болгарским сутенерам".

В столице ОАЭ девушки почувствовали себя немного лучше. Им каждый день покупали еду и раз в неделю - пачку сигарет, которую они курили на четверых. Кроме того, их познакомили с коллегами из других стран.

"Я не говорю о моральной стороне этой работы", - продолжает рассказывать Елена. "Главное, что заниматься этом очень тяжело именно физически. Иногда в сутки нам приходилось обслуживать до 20 клиентов. Кто это долго может выдержать? Я уже через полгода поняла, что состарилась на десять лет".

В Арабских Эмиратах девушки прожили год, и потом им повезло. Один раз, пока ждали клиентов на дискотеке, приехала полиция, и девушек задержали.

"Перед этим мы уже ни раз сами ходили в полицию", - говорит Елена. "На коленях просили, чтобы нас отправили домой, но они лишь смеялись и говорили, что сначала нам надо заработать на билет на самолет и дать им взятку. И тут они сами вдруг нас поймали! Месяц продержали в камере и после этого депортировали.