Исповедь "ночной бабочки": из медсестры в проститутку в Арабских Эмиратах

"Ее повезли на сафари", - вздохнула Елена. "Точнее говоря, отвезли в темноту, где ждала банда из десяти человек. Я не буду рассказывать в деталях, что с ней там делали..." Это только один из эпизодов, которые пришлось пережить девушкам, обманом увезенным за границу.
Кто-то, возможно, слышал, что девушки за легкими деньгами отправляются не в Южную Европу или Турцию, как раньше, а в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), так как там девушки славянского происхождения оцениваются высоко, пишет портал "Woman".
Что ждет их в будущем? Смогут ли они своим телом заработать большие деньги или станут жертвами сутенеров?
Переменчивые перспективы
Вот, рассказ "ночной бабочки" или Елены (имя изменено).
"Я была одна из первых, кто в целях заработка отправился в Арабские Эмираты", - начинает рассказ Елена. "Домой вернулась через несколько лет. За это время я успела выйти замуж и родить сына. Сейчас работаю медсестрой в одной из городских клиник".
До поездки за границу Елена проституцией не занималась. Сначала изучала медицину. Несколько лет отработала по специальности, однако, как другие девушки, мечтала о красивой жизни. За маленькую зарплату не было возможности даже купить джинсы.
"Один раз моя подруга (назовем ее Катриной) рассказала, что подруга ее старшей сестры предлагает отправиться на заработок в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)", - вспоминает Елена. "Эта женщина обещала, что в течение года каждая из нас заработает не меньше 30 тысяч долларов, а это означает, что по возвращению домой можно будет открыть небольшой бизнес. Как я могла не заинтересоваться такой перспективой?"
Уже на следующей неделе четыре девушки (Елена, Катрина, Кристина и Лаура) встретились у потенциального работодателя. Как выяснилось, речь шла о работе танцовщицами в одном из пансионатов Объединенных Арабских Эмиратов.
"Работодатель сказала, что оформит все необходимые документы, а также покроет расходы на перелет, питание и жилье. За это нам придется отдавать ее представителю в ОАЭ десять процентов от заработка.
Конечно, мы сразу спросили, придется ли нам спать с клиентами. Она ответила, что только, если захотим сами. Никто не может вынудить нас силой.
Она спросила у нас, умеем ли танцевать.
Ни одна из нас танцами не занималась, однако работодатель убедила нас, что танцу живота научиться несложно. Она обещала нам, что в Эмиратах нас за несколько дней обучат танцевать. Мы поверили".
Женатые друзья - сутенеры
Елена продолжает: "В Дубай мы прилетели с утра. В аэропорту нас встретила женатая пара. Как выяснилось позже, в свое время жена в Сирии занималась проституцией. Там она познакомилась с мужем, который также оказывал интимные услуги, они переехали в ОАЭ и занялись бизнесом проституции. Мужчинам за материальное вознаграждение предлагали вербовать девочек и везти к ним домой.
Мужчина взял наши документы и деньги. После этого сообщил, что каждая из нас должна за перелет в Эмираты четыре тысячи.
На самом деле поездка стоила куда дешевле, всего 600 долларов. Когда Катрина ему об этом сказала, он ее безжалостно избил. Тогда мы поняли, что ни о каких танцах не будет и речи".
Убежать нельзя - кругом темнота
Вечером того же дня голодных и уставших девушек привезли в поселок, который находился недалеко от города. Там их встретила сорокалетняя узбечка София. Она разместила девушек в будке из двух комнат, объединенной с кухней без стен, и сказала, что через два часа им надо идти на работу. Каждой выдали и паранджу, всех предупредили, что с открытым лицом на улице появляться нельзя.
"Примерно в час ночи София на местном такси отвезла нас в бар", - рассказывает Елена. "Мы там были единственными женщинами, поэтому мужчины буквально пожирали нас глазами.
Сначала уехала Кристина, потом купили и нас - остальных".
Елене повезло. Ее первый клиент долго проживал в США и вел себя как настоящий джентльмен. Он пригласил девушку домой, накормил и только затем предложил заняться сексом. Кроме того, с утра он сам отвез ее домой.
Катрине повезло куда меньше. Араб, который ее купил, привез и своего друга, всю ночь они издевались над девушкой.
"За каждую проведенную с нами ночь мужчины платили Софии 80 долларов, однако она не покупала нам даже хлеб. Мы в прямом смысле этого слова голодали и ели только тогда, когда нас кормили клиенты. Когда Кристина пожаловалась на это сутенеру и предъявила претензии, она позвала каких-то арабов, которые изнасиловали подругу и избили почти до смерти.
Пытались ли мы бежать? Куда? Вокруг только темнота!"
Чудесное спасение
"После этого мужчина, встретивший в аэропорту, отвез нас в Дубай", - вспоминает Елена. "Мы с Катриной поселились у него дома, а Кристину и Лауру отдали двум болгарским сутенерам".
В столице ОАЭ девушки почувствовали себя немного лучше. Им каждый день покупали еду и раз в неделю - пачку сигарет, которую они курили на четверых. Кроме того, их познакомили с коллегами из других стран.
"Я не говорю о моральной стороне этой работы", - продолжает рассказывать Елена. "Главное, что заниматься этом очень тяжело именно физически. Иногда в сутки нам приходилось обслуживать до 20 клиентов. Кто это долго может выдержать? Я уже через полгода поняла, что состарилась на десять лет".
В Арабских Эмиратах девушки прожили год, и потом им повезло. Один раз, пока ждали клиентов на дискотеке, приехала полиция, и девушек задержали.
"Перед этим мы уже ни раз сами ходили в полицию", - говорит Елена. "На коленях просили, чтобы нас отправили домой, но они лишь смеялись и говорили, что сначала нам надо заработать на билет на самолет и дать им взятку. И тут они сами вдруг нас поймали! Месяц продержали в камере и после этого депортировали.
После того, что мы пережили, тюрьму мы всерьез не воспринимали. Камера была маленькая, в ней находились примерно 100 женщин, поэтому спали в порядке очереди, однако нас хотя бы кормили трижды в день.
Позже, несмотря на то, что в ОАЭ Лаура заболела СПИДом, она женилась и у нее родилась дочь. Кристина, к сожалению, несколько лет пьет и нигде не работает. Катрина год назад уехала на заработки в Москву. Чем она там занимается, неизвестно.
Еще один случай из ОАЭ, когда выжить помогла зажигалка
Один раз с Катриной произошло несчастье. Ночью ее купил грязный и потрепанный араб. Почувствовав неладное, девушка сказала, что никуда не поедет. Сутенер София силой затолкнула ее в автомобиль бедного араба.
"Ее повезли на сафари", - вздыхает Елена. "Точнее говоря, отвезли в темноту, где ждала банда из десяти человек. Я не буду рассказывать в деталях, что с ней там делали.. Скажу только то, что негодяи оставили ее на краю шоссе и уехали. Катрина не могла идти, у нее была лишь зажигалка, которую она зажигала, чтобы ее заметили проезжающие мимо машины. В конце концов ее привез к нам местный житель. Катрина не могла вылечиться от травм и шрамов более месяца, сутенер отказалась вызвать врача, поэтому мы сами, как могли, ее лечили".
После возвращения домой девушки написали заявление в полицию. Органы власти завели уголовное дело по факту торговли людьми. Вскоре муж с женой, которые встретили девушек в аэропорту ОАЭ и занимались этим бизнесом, попали на скамью подсудимых. Сейчас они сидят в тюрьме. В свою очередь болгарскому богачу удалось избежать наказания, и его нашли недавно, благодаря Интерполу. Он сидел в немецкой тюрьме, в которую попал за обычную кражу.