Севастова вышла в четвертьфинал Кубка Кремля

Матч продолжался 2 часа и 24 минуты. За это время 28-летняя Севастова сделала шесть брейков, три эйса и трижды ошиблась при подаче. Её соперница, которая занимает 48-е место в мировом рейтинге, пять раз взяла подачу Севастовой, совершила два эйса и две двойные ошибки. Счёт в личных встречах между соперницами стал 2:1 в пользу латвийской теннисистки.

За выход в следующий раунд Севастова заработала 100 рейтинговых очков и денежный приз в размере 25 тысяч долларов. В четвертьфинале Кубка Кремля Анастасия Севастова встретится с россиянкой Верой Звонарёвой, которая занимает 161-е место в мировом рейтинге. Звонарёва пробилась в 1/4 финала неожиданно обыграв Каролину Плишкову из Чехии, которая является пятой ракеткой мира.

На данный момент Анастасия Севастова занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге, что является её личным рекордом. Если латвийской теннисистке в Москве удастся продемонстрировать хороший результат, то у неё есть неплохие шансы ворваться в десятку лучших теннисисток планеты.