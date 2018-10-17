Идея переименования площади Екаба в площадь Независимости передана на рассмотрение в Сейм

В документе отмечается, что площадь Екаба расположена между двумя значимыми зданиями - Национальным театром и Сеймом. Оба они хранят воспоминания об очень важном историческом событии, потому что 18 ноября 1918 в здании театра было провозглашено Латвийское государство, а в здании Сейма 4 мая 1990 года принята декларация о независимости.