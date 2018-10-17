Ср, 17.10.2018
Когда нация малограмотная, ею очень легко управлять, подавлять бунты, запугивать... Вот это в России сейчас происходит: выдавливают из страны интеллигенцию, вынуждают уезжать за границу интеллектуалов. Георгий Месхишвили, театральный художник
  • TVNET Rus
  • Новости
  • Общество
  • Идея переименования площади Екаба в площадь Независимости передана на рассмотрение в Сейм

Идея переименования площади Екаба в площадь Независимости передана на рассмотрение в Сейм

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: LETA

Комиссия Сейма по образованию, науке и культуре передала на рассмотрение в первом чтении законопроект, предусматривающий переименование площади Екаба в Риге в площадь Независимости.

Законопроект подали национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и "Единство".

В документе отмечается, что площадь Екаба расположена между двумя значимыми зданиями - Национальным театром и Сеймом. Оба они хранят воспоминания об очень важном историческом событии, потому что 18 ноября 1918 в здании театра было провозглашено Латвийское государство, а в здании Сейма 4 мая 1990 года принята декларация о независимости.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ