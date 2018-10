1 day of @mbfwrussia I am very impressed about this fashion week. Good organization, fan atmosphere, very stylish place. I'm not super impressed about people who is coming to shows, most of them doesn't look like they are interested in fashion, but anyways, I'm am ready to watch the show and see the future style and colors :))) . . Первый день на @mbfwrussia. Я удивлена манежем, очень красиво и интересно. Хорошая организация. Меньше удивлена я нащет стиль людей которые ходит на показы. Большинством как будто не интересует мода и стиль. Но несмотря на это, я готова смотреть показы и увидеть в каком направлением идет мода. Следите за новостями в ленте. 🤗💋❤ . . Dress by @herveleger #мода #москва #стиль #неделямоди #мода #фешен #блоггер #блог #певица #режиссёр #moscow #russia #singer #music #director #fun #positive #fashion #style #MBFASHIONWEEKRUSSIA #mbfwrussia

