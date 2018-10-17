Студент, устроивший массовую бойню в колледже в Крыму, покончил с собой

"Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье", - сказала Петренко в среду "Интерфаксу".

"Им оказался студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа. Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство", - сказала представитель СК.

Напомним, что после взрыва в Керчи полиция объявила розыск подозреваемого в причастности к случившемуся. Как сообщал Telegram-канал "112", речь шла о светловолосом мужчине 20-25 лет в синих джинсах и зеленой спортивной куртке.

Mash опубликовал фотографию предполагаемого террориста. На снимке виден молодой человек на лестнице с предметом, похожим на огнестрельное оружие.

ФОТО: скриншот