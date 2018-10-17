В Лиепае поймали вооруженного грабителя. Парню нет и 18 лет

Ранее он уже многократно попадал в поле зрения полиции за различные нарушения, в том числе и за подобные преступления. К примеру, в сентябре он отнял у мальчика мобильный телефон. По этому случаю также был начат уголовный процесс, следствие по нему завершено, материалы дела переданы прокуратуре для начала уголовного преследования. Кроме того, подростка задерживали в связи с несколькими кражами из торговых мест в Лиепае. Воровал он, главным образом, сладости и продукты питания, в одном случае - и электротовары.