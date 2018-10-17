Ср, 17.10.2018
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В Лиепае поймали вооруженного грабителя. Парню нет и 18 лет

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ФОТО: Valsts policija

8 октября в 12:20 в Лиепае на ул. Оскара Калпака молодой человек 2001 года рождения, пригрозив предметом, похожим на нож, потребовал деньги у двух более младших парней. По данному факту начат уголовный процесс, подозреваемый задержан.

Ранее он уже многократно попадал в поле зрения полиции за различные нарушения, в том числе и за подобные преступления. К примеру, в сентябре он отнял у мальчика мобильный   телефон. По этому случаю также был начат уголовный процесс, следствие по нему завершено, материалы дела переданы прокуратуре для начала уголовного преследования. Кроме того, подростка задерживали в связи с несколькими кражами из торговых мест в Лиепае. Воровал он, главным образом, сладости и продукты питания, в одном случае - и электротовары.

К подростку примерена мера пресечения - арест. Следствие продолжается.

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