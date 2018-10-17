Ср, 17.10.2018
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Горячий пост премьер-министра: Президент начинает переговоры с партиями

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ФОТО: LETA

Президент Латвии Раймонд Вейонис в четверг, 18 октября, начнет консультации с избранными в Сейм политическими партиями. Первыми на встречу в Рижском замке приглашены представители "Нового Единства", затем Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) и объединения "Для развития/За!".

Как сообщили агентству ЛETA в президентской канцелярии, консультации о потенциальных кандидатах на пост премьер-министра начнутся в 17.00, когда Вейонис встретится с "Новым Единством".

Встреча с СЗК начнется в 17.45, с ВЛ-ТБ/ДННЛ - в 18.30, с партией "Для развития/За!" - в 19.15.

В пятницу, 19 октября, в 15.00 президент встретится с представителями Новой консервативной партии (НКП), в 15.45 - партии "KPV LV", в 16.30 - с "Согласием".

Вейонис намерен выяснить мнения партий о возможной модели сотрудничества и главных задачах следующего правительства и правящей коалиции.

Президент подчеркнул, что для него важно, чтобы следующая коалиция продолжала евроатлантический курс во внешней политике.

"Также важно, чтобы вкладывались средства в безопасность Латвии, и тут речь идет в первую очередь о том, что вложения в оборону должны быть не меньше 2% ВВП. Также для меня важна готовность коалиции реализовать необходимые для общества реформы, в том числе в образовании и здравоохранении", - сказал Вейонис.

Президент добавил, что при выборе кандидата в премьер-министры будет руководствоваться и тем, нет ли у претендентов проблем с допуском к государственной тайне.

На вопрос, может ли президент доверить формирование правительства победившей на выборах партии "Согласие", Вейонис ответил, что эта партия уже не раз одерживала победу на выборах.

"Избранные в Сейм так называемые латышские партии в предвыборной дискуссии и после выборов заявили, что не планируют сотрудничать с "Согласием", поэтому я в выборе кандидата в премьеры должен руководствоваться Конституцией Латвии, 59-я статья которой гласит, что премьер-министра и предложенных им министров утверждает Сейм большинством голосов. Это означает, что я должен быть уверен в том, что потенциальный кандидат в премьеры и предложенные им министры получат поддержку большинства депутатов Сейма", - сказал глава государства.

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