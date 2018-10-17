Горячий пост премьер-министра: Президент начинает переговоры с партиями

Как сообщили агентству ЛETA в президентской канцелярии, консультации о потенциальных кандидатах на пост премьер-министра начнутся в 17.00, когда Вейонис встретится с "Новым Единством".

Встреча с СЗК начнется в 17.45, с ВЛ-ТБ/ДННЛ - в 18.30, с партией "Для развития/За!" - в 19.15.

В пятницу, 19 октября, в 15.00 президент встретится с представителями Новой консервативной партии (НКП), в 15.45 - партии "KPV LV", в 16.30 - с "Согласием".

Вейонис намерен выяснить мнения партий о возможной модели сотрудничества и главных задачах следующего правительства и правящей коалиции.

Президент подчеркнул, что для него важно, чтобы следующая коалиция продолжала евроатлантический курс во внешней политике.

"Также важно, чтобы вкладывались средства в безопасность Латвии, и тут речь идет в первую очередь о том, что вложения в оборону должны быть не меньше 2% ВВП. Также для меня важна готовность коалиции реализовать необходимые для общества реформы, в том числе в образовании и здравоохранении", - сказал Вейонис.

Президент добавил, что при выборе кандидата в премьер-министры будет руководствоваться и тем, нет ли у претендентов проблем с допуском к государственной тайне.

На вопрос, может ли президент доверить формирование правительства победившей на выборах партии "Согласие", Вейонис ответил, что эта партия уже не раз одерживала победу на выборах.