How much do you like my new denim collection by #victoriabonya?? #style #bw Жду ваших комплиментов в адрес моей первой коллекции Victoria Bonya Jeans 😜🔥 Больше пяти лет я мечтала создать свою линию #jeans! И это все для вас, мои любимые! ❤️ купить можно здесь @tomfarr_rus

A post shared by Victoria Bonya (@victoriabonya) on Oct 16, 2018 at 2:56pm PDT