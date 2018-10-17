Ср, 17.10.2018
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Красотка Виктория Боня снялась топлес ради бизнеса Все средства хороши?

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Виктория Боня

ФОТО: LOIC VENANCE/AFP/Scanpix

Российская светская львица, телеведущая, бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня выпустила собственную линейку джинсов под названием Victoria Bonya Jeans. Рекламную фотографию она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На черно-белом снимке 38-летняя Боня позирует топлес, прикрывая грудь руками. На ней джинсы с завышенной талией и крупной надписью dangerous («опасный») на уровне молнии.

"How much do you like my new denim collection by #victoriabonya? ("Как вам новая джинсовая коллекция Виктории Бони?")

Жду ваших комплиментов в адрес моей первой коллекции Victoria Bonya Jeans. Больше пяти лет я мечтала создать свою линию джинсов! И это все для вас, мои любимые!"

- написала Боня в комментарии к публикации.

А пока мы готовили этот материал, теледива выложила в Instagram еще один снимок в продолжение рекламной кампании.

Добавим, что джинсы Victoria Bonya Jeans продаются по цене 4900 рублей, или примерно 65 евро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ILoveJeans 🔥 I cant imagine my wardrobe without classic blue jeans... My new denim collection is available now at @tomfarr_rus ❤️ Мои новые классические джинсы на все случаи жизни с шикарной посадкой я создала для вас, мои любимые девочки! Отлично сидят на любой фигуре, подчеркивают округлости и имеют классический синий цвет... Вам будет очень легко создать стильный образ, это #musthave любого базового гардероба! Я очень тщательно подбирала цвет и нужную плотность, поэтому эти джинсы просто находка для тех, кто ценит качество и очень придирчив к деталям 😉🔥🔥🔥 Успей купить здесь @tomfarr_rus

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