Российская светская львица, телеведущая, бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня выпустила собственную линейку джинсов под названием Victoria Bonya Jeans. Рекламную фотографию она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
На черно-белом снимке 38-летняя Боня позирует топлес, прикрывая грудь руками. На ней джинсы с завышенной талией и крупной надписью dangerous («опасный») на уровне молнии.
How much do you like my new denim collection by #victoriabonya?? #style #bw Жду ваших комплиментов в адрес моей первой коллекции Victoria Bonya Jeans 😜🔥 Больше пяти лет я мечтала создать свою линию #jeans! И это все для вас, мои любимые! ❤️ купить можно здесь @tomfarr_rus
"How much do you like my new denim collection by #victoriabonya? ("Как вам новая джинсовая коллекция Виктории Бони?")
Жду ваших комплиментов в адрес моей первой коллекции Victoria Bonya Jeans. Больше пяти лет я мечтала создать свою линию джинсов! И это все для вас, мои любимые!"
- написала Боня в комментарии к публикации.
А пока мы готовили этот материал, теледива выложила в Instagram еще один снимок в продолжение рекламной кампании.
Добавим, что джинсы Victoria Bonya Jeans продаются по цене 4900 рублей, или примерно 65 евро.
#ILoveJeans 🔥 I cant imagine my wardrobe without classic blue jeans... My new denim collection is available now at @tomfarr_rus ❤️ Мои новые классические джинсы на все случаи жизни с шикарной посадкой я создала для вас, мои любимые девочки! Отлично сидят на любой фигуре, подчеркивают округлости и имеют классический синий цвет... Вам будет очень легко создать стильный образ, это #musthave любого базового гардероба! Я очень тщательно подбирала цвет и нужную плотность, поэтому эти джинсы просто находка для тех, кто ценит качество и очень придирчив к деталям 😉🔥🔥🔥 Успей купить здесь @tomfarr_rus