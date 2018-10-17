Взрыв такси в аэропорту "Рига": Уволили сотрудника, опубликовавшего видео

Мужчина считает, что его уволили необоснованно. Он проработал в аэропорту 12 лет.

Мужчина переснял видео с камер безопасности. Он также отметил, что в момент возгорания ничего не делалось для того, чтобы обеспечить безопасность других людей.

Как ранее писал Русский TVNET, 3 октября около 14.40 у аэропорта "Рига" загорелось такси компании "Alviksa". Водитель с места событий сбежал.

"Это еще один случай, подтверждающий, что опасения аэропорта на счет угрозы безопасности, вызванные тем, что у аэропорта может работать любая таксомоторная компания, обоснованы", - тогда отметила представитель аэропорта "Рига" Лаура Карните.

"К счастью, на этот раз никто не пострадал, а также не нанесен серьезный ущерб работе аэропорта и инфраструктуре. Причины возгорания комментировать не могу - это вопрос следствия, которое проведет Госполиция", - сообщила Карните.