Ср, 17.10.2018
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Видео: На матче Латвия - Грузия болельщики спели "Путин х***о!"

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ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Во вторник, 16 октября, в рамках группового раунда Лиги Наций сборная Латвии по футболу на стадионе "Даугава" в Риге принимала команду Грузии. Напомним, встреча закончилась безоговорочным поражением Латвии (0:3). Примечательно, что пришедшие на матч болельщики открыто выражали свою неприязнь к президенту России Владимиру Путину.  

На просторах "Youtube" размещено видео, в котором отчетливо слышно, как болельщики скандируют фразу "Путин х#йло". 

В описании к видео отмечается, что эта "кричалка" исходила как от латышских, так и грузинских болельщиков. 

"Путин х#йло" - фраза, ставшая особенно популярной в Украине в 2014 году после того, как Россия аннексировала Крым. 

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