Видео: На матче Латвия - Грузия болельщики спели "Путин х***о!"

Во вторник, 16 октября, в рамках группового раунда Лиги Наций сборная Латвии по футболу на стадионе "Даугава" в Риге принимала команду Грузии. Напомним, встреча закончилась безоговорочным поражением Латвии (0:3). Примечательно, что пришедшие на матч болельщики открыто выражали свою неприязнь к президенту России Владимиру Путину.