Видео: На матче Латвия - Грузия болельщики спели "Путин х***о!"
17 октября 2018, 21:22
Во вторник, 16 октября, в рамках группового раунда Лиги Наций сборная Латвии по футболу на стадионе "Даугава" в Риге принимала команду Грузии. Напомним, встреча закончилась безоговорочным поражением Латвии (0:3). Примечательно, что пришедшие на матч болельщики открыто выражали свою неприязнь к президенту России Владимиру Путину.
На просторах "Youtube" размещено видео, в котором отчетливо слышно, как болельщики скандируют фразу "Путин х#йло".
В описании к видео отмечается, что эта "кричалка" исходила как от латышских, так и грузинских болельщиков.
"Путин х#йло" - фраза, ставшая особенно популярной в Украине в 2014 году после того, как Россия аннексировала Крым.