В Германии задержали школьника за угрозы убить одноклассников

В частности, указано, что о намерении напасть на школу города Хайльбронн правоохранители узнали от директора учебного заведения, которого в свою очередь предупредил другой ученик, узнавший о планах школьника.

Как сообщается, в рамках спецоперации школа была временно закрыта, ученики отпущены домой, а в квартире школьника был проведен обыск. Сам подросток был задержан чуть позже, потому что не пошел на занятия.