Друзья и коллеги прощаются с Валтерсом Фриденбергсом

Свою музыкальную карьеру Фриденберг начал в возрасте 2-х лет на Латвийском радио в вокальном ансамбле "Dzeguzīte", но широкую известность приобрел как участник группы "Putnu balle". 2005 году вместе с Карлисом Бумейстерсом представлял Латвию на конкурсе "Евровидение" с композицией "The War Is Not Over", завоевав пятое место. В 2011 году Фриденберг стал вокалистом группы "Tumsa".