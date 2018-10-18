29 августа. Черное коктейльное платье с пуговицами в два ряда в области живота (автор - Judith and Charles).

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4 сентября. Классический брючный костюм черного цвета прекрасно подчеркнул безупречную фигурку Меган, а блузка свободного кроя не позволила разглядеть ее живот.

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6 сентября. Это синее платье стало первым нарядом, который вызвал подозрения в том, что супруга принца Гарри находится в положении.

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20 сентября. Свободное осеннее пальто ярко-синего цвета - прекрасный выбор, чтобы кое-что скрыть.

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24 сентября. Темно-синяя блуза, декорированная воланом в зоне живота, не позволила ничего там разглядеть, а тонкий поясок создал оптическую иллюзию, обозначив талию.

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25 сентября. Черный цвет никогда не подчеркнет изменения в фигуре, скорее даже - скроет их, особенно если в средней части крой платья немного расширен.

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3 октября. Может показаться, что темно-зеленая кожаная юбка однозначно должна была четко обозначить животик беременной женщины, однако произошло противоположное - выточки в области талии дали обратный эффект.

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12 октября. Темно-синее пальто oversize с несколькими незастегнутыми пугавицами породило однозначные мысли о беременности герцогини Сассекской.

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15 октября. Теперь уже об этом известно всему миру, и Меган может чувствовать себя свободно, о чем свидетельствует ее гардероб - свободный джемпер и пальто oversize.

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16 октября. Светлое коктейльное платье - будущая мамочка уже не скрывает свой беременный животик!

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17 октября. Широкая белая блуза, брюки и полусапожки на устойчивом невысоком каблуке.