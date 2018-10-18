Смотрите фото в хронологической последовательности - как менялась фигура Меган Маркл в последнее время, и какими модными трюками пользовалась в выборе одежды герцогиня, что никто (ну или почти никто) этого не замечал, пока Кенсингтонский дворец официально не объявил о ее беременности.
29 августа. Черное коктейльное платье с пуговицами в два ряда в области живота (автор - Judith and Charles).
4 сентября. Классический брючный костюм черного цвета прекрасно подчеркнул безупречную фигурку Меган, а блузка свободного кроя не позволила разглядеть ее живот.
6 сентября. Это синее платье стало первым нарядом, который вызвал подозрения в том, что супруга принца Гарри находится в положении.
20 сентября. Свободное осеннее пальто ярко-синего цвета - прекрасный выбор, чтобы кое-что скрыть.
24 сентября. Темно-синяя блуза, декорированная воланом в зоне живота, не позволила ничего там разглядеть, а тонкий поясок создал оптическую иллюзию, обозначив талию.
25 сентября. Черный цвет никогда не подчеркнет изменения в фигуре, скорее даже - скроет их, особенно если в средней части крой платья немного расширен.
3 октября. Может показаться, что темно-зеленая кожаная юбка однозначно должна была четко обозначить животик беременной женщины, однако произошло противоположное - выточки в области талии дали обратный эффект.
12 октября. Темно-синее пальто oversize с несколькими незастегнутыми пугавицами породило однозначные мысли о беременности герцогини Сассекской.
15 октября. Теперь уже об этом известно всему миру, и Меган может чувствовать себя свободно, о чем свидетельствует ее гардероб - свободный джемпер и пальто oversize.
16 октября. Светлое коктейльное платье - будущая мамочка уже не скрывает свой беременный животик!
17 октября. Широкая белая блуза, брюки и полусапожки на устойчивом невысоком каблуке.