Чт, 18.10.2018
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Самый малочисленный 10-й класс Латвии: учатся всего три школьника

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ФОТО: Reuters/ScanPix

В самом малочисленном среди школ Латвии 10-м классе учатся всего три школьника, сообщила агентству ЛЕТА директор департамента образования Министерства образования и науки (МОН) Лига Буцениеце.

Это Скрундская средняя школа, где в целом в трех классах учатся 29 человек - помимо трех школьников 10-го класса, в 11-м классе обучаются 11, а в 12-м классе - 15 учащихся. В целом в этом образовательном учреждении учатся 326 школьников.

Три школьника учатся также в 10-м классе Валмиерской средней школы-центра развития. В целом в этой школе 162 учащихся.

По четыре десятиклассника учатся в Алойской школе Аускелиса, Апской средней школе Дависа Озолиньша, Кегумской коммерческой средней школе.

Пять учащихся посещают 10-й класс Засской средней школы.

В 22 латвийских средних школах количество учащихся 10-х классов не превышает 10 человек.

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