Самый малочисленный 10-ый класс Латвии: учатся всего три школьника

Это Скрундская средняя школа, где в целом в трех классах учатся 29 человек - помимо трех школьников 10-го класса, в 11-м классе обучаются 11, а в 12-м классе - 15 учащихся. В целом в этом образовательном учреждении учатся 326 школьников.

Три школьника учатся также в 10-м классе Валмиерской средней школы-центра развития. В целом в этой школе 162 учащихся.

По четыре десятиклассника учатся в Алойской школе Аускелиса, Апской средней школе Дависа Озолиньша, Кегумской коммерческой средней школе.

Пять учащихся посещают 10-й класс Засской средней школы.