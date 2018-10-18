В четверг вновь ожидаются рекорды тепла

Новые тепловые рекорды ожидаются восьмой день подряд. В целом за текущий год в Латвии побито уже 50 температурных рекордов.

По прогнозам синоптиков, в четверг ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Будет дуть слабый до умеренного южный ветер, в Курземе - западный.

В Риге ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха составит +18 градусов.