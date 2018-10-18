В четверг вновь ожидаются рекорды тепла
18 октября 2018, 8:38
В четверг днем температура воздуха в Латвии повысится до +14..+19 градусов, местами будут побиты температурные рекорды для 18 октября, прогнозируют синоптики.
Новые тепловые рекорды ожидаются восьмой день подряд. В целом за текущий год в Латвии побито уже 50 температурных рекордов.
По прогнозам синоптиков, в четверг ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Будет дуть слабый до умеренного южный ветер, в Курземе - западный.
В Риге ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха составит +18 градусов.
С северо-запада к Латвии приближается холодный атмосферный фронт, который пересечет территорию страны в ночь на пятницу и принесет похолодание.