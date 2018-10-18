Показы фильмов пройдут в кинотеатрах Splendid Palace, Cafe Film Noir, K Suns, Kino Bize и центре культуры Kanepe.

В этом году в программе фестиваля появились новые секции. В разделе Berlinale 2018 будут представлены фильмы последнего Берлинского кинофестиваля, в том числе "3 дня в Кибероне" об актрисе Роми Шнайдер. Раздел Architect's Cut посвящен фильмам об архитектуре, а программа Ingmar Bergman 100 - творчеству великого кинорежиссера Ингмара Бергмана.

Программа The Kids Weekend для семей с детьми стартует в первый фестивальный уик-энд. 21 октября дошколята увидят подборку анимационных фильмов, кино по вкусу найдут и дети постарше. Программу составила приглашенный куратор Инесе Зандере - поэтесса и автор детских книжек.

В конкурсную программу Feature Film Competition войдут 10 картин из стран Балтийского региона и России, в том числе - нашумевшее "Сердце мира" Натальи Мещаниновой, победитель "Кинотавра". Представят фильм в Риге сама режиссер и ведущий актер Степан Девонин. В конкурс также вошли - дебютный фильм Яниса Абеле "7 миллиардов лет до конца света", снятый в Латвии и во Франции и датский хит Team Hurricane.

Хайлайты программы The Festival Selection - показанный недавно на Венецианском кинофестивале "Закат" Ласло Немеша, романтическая комедия "Магические ночи" Паоло Вирзи и документальный фильм Matangi/Maya/M.I.A. о знаменитом шриланкийском артисте и музыканте M.I.A.

Ретроспектива Popcorn Venus, составленная куратором-кинокритиком Дитой Риетумой, будет чествовать женщин в кино. Зрители увидят культовые фильмы 20 века - "Ночной портье" Лилианы Кавани, "Счастье" Аньес Варда, "Невеста была в красном" Дороти Арзнер.

В разделе ARTDOCFEST/RIGA покажут остросоциальные документальные фильмы (в том числе "Процесс" Сергея Лозницы о сталинских процессах 30-х годов). Программу дополнят круглые столы и дискуссии с режиссерами и журналистами из разных стран.

Профессионалы киноиндустрии соберутся на встречах критиков и сценаристов и поучаствуют в RIGA IFF FORUM - интернациональной программе поддержки детских и юношеских кинопроектов.