Родные отчаянно разыскивают исчезнувшего с пенсией, велосипедом и покупками Арвидса Гайлиса

Как сообщает передача "Degpunktā", 12 октября мужчина вышел из своего дома и отправился в Елгаву, потом вернулся в поселок, но до дома так и не добрался.

"Своей гражданской жене сказал, что едет в город за пенсией. Есть свидетели, что на почте выбрал свою пенсию" - рассказывает его дочь Байба.

Говорят, в магазине он купил конфеты, мясо и поехал домой. Вышел из автобуса, побывал и в местной лавочке. Пошел домой, зашел в школу, поболтал с работником, посидел, взял велосипед и отправился домой. Есть кадры и с камеры выидеонаблюдения. Женщина видела, как он уезжал на велосипеде по прямой дороге домой, потом повернул и пошел в сторону моста.

Родные считают, что для его возраста у него сравнительно хорошее здоровье, бывало головокружение, но у мужчины с собой всегда были нужные таблетки.

Родные отчаянно разыскивают мужчину - вчера с наступлением темноты розыск по местным лесам прервался, сегодня начнется вновь.