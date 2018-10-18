В Риге трактор насмерть сбил пешехода
18 октября 2018, 10:10
Вчера в Латвии зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий, погиб один, а пострадали еще 15 человек, сообщает Государственная полиция.
Около часа дня на ул. Экспорта в Риге тракторист совершил наезд на пешехода, который погиб на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала пять водителей, за превышение скорости оформлено 187 протоколов.
В целом полиция вчера оформила 437 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.