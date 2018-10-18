Чт, 18.10.2018
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В Риге трактор насмерть сбил пешехода

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Трактор. Иллюстративное фото

ФОТО: Caro/ScanPix

Вчера в Латвии зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий, погиб один, а пострадали еще 15 человек, сообщает Государственная полиция.

Около часа дня на ул. Экспорта в Риге тракторист совершил наезд на пешехода, который погиб на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала пять водителей, за превышение скорости оформлено 187 протоколов.

В целом полиция вчера оформила 437 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.

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