Борданс: для НКП принципиально важен пост министра внутренних дел

Он подчеркнул, что пост министра внутренних дел, а также должность премьер-министра дают права и возможности заботиться о соблюдении в стране законности. "Если кто-то попытается воспользоваться ситуацией и восстановить или увеличить свое влияние на политику, он столкнется с серьезными последствиями. Мы максимально используем все правовые возможности и рычаги, чтобы, как только кто-то попытается незаконно воспользоваться властью, он был наказан", - сказал лидер НКП.

На вопрос о том, как НКП планирует реализовать свою идею об объединении спецслужб, если придет к власти, Борданс ответил: "Главный пункт нашего плана - сделать работу этих служб эффективной. В качестве примера было названо их объединение, а именно, создание такой службы, какая существует в Эстонии. Сделать это можно в той или иной форме - это технический вопрос. Но никто, я думаю, не станет утверждать, что в настоящее время эти службы работают эффективно".

Борданс также критически высказался о работе Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) под руководством Екаба Страуме.

"Эти службы, во-первых, следует освободить от какого-либо политического влияния, а во-вторых, обеспечить профессиональное руководство. Сейчас у нас больше информации из публичных источников о том, что происходит в БПБК. Возможно, именно в результате реформ Страуме самые талантливые следователи назначены заниматься бумажной работой, из-за чего они могут уйти из бюро. Что не сделал Ярослав Стрельчонок, возможно, завершит Страуме. Я бы не хотел, чтобы это произошло. И это можно сказать почти про каждую службу", - заявил Борданс.

Как сообщалось, в настоящее время инициативу формирования правительства на переговорах взяли на себя НКП, "KPV LV" и "Для развития/За!".

НКП настаивает на том, чтобы сформировать коалицию из пяти партий, без СЗК и "Согласия". Остальные потенциальные партнеры по правительству считают, что в коалицию должен войти и СЗК.