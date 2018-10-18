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Евросоюз отменил экстренный саммит по Brexit

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Protests pret &quot;Brexit&quot; Londonā. 14.novembris, 2017

ФОТО: Reuters/ScanPix

Лидеры стран-членов Евросоюза отменили экстренный саммит по Brexit, который был запланирован на 17-18 ноября, сообщает Reuters.

Согласно сообщению, официальные представители ЕС заявили, что во время прошедших 17 октября переговоров по Brexit с участием премьер-министра Британии Терезы Мэй им не удалось достигнуть прогресса.

Отмечается, что благодаря этому у Лондона будет время на решение проблемы внутренней политики, которая, по мнению большинства лидеров ЕС, является реальным препятствием для проведения сделки.

Также сказано, что эта встреча состоится в том случае, если главный переговорщик ЕС Мишель Бранье сообщит о прогрессе в переговорном процессе.

В свою очередь Мэй заявила, что они показали способность того, что могут работать над сложными сделками вместе конструктивно.

"Я остаюсь уверенной в хорошем результате", - резюмировала британский премьер.

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