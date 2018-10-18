Глава Крыма сообщил о сообщниках керченского стрелка: Он не мог быть один!

При этом он уточнил, что у стрелявшего были сообщники на этапе планирования атаки.

«Здесь он на месте действовал один, это уже понятно, установлено, но подготовительные мероприятия, на мой взгляд, на взгляд коллег, этот негодяй один осуществить не мог», — сказал Аксенов.

По словам главы региона, в данный момент перед стоит задача установить, кто помогал в подготовке нападения.

Ранее правительство Крыма опубликовало список жертв нападения на керченский колледж.